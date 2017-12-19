UNICEF'in Konum Bildirimi Uyarısı Sosyal Medyayı İkiye Böldü

UNICEF Türkiye, resmi Instagram hesabından dijital #şiddeteSON ver hashtagi ile çok çarpıcı bir video yayınladı. Sosyal medyadaki paylaşımlara konum eklemenin yaratacağı tehlikelere vurgu yapılan video, kimi kullanıcıların tepkisini çekerken, kimi kullanıcılar da UNICEF'e destek verdi.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu veya kısaca UNICEF, "Sosyal medyada konum eklemek zararsız, değil mi? Dijital #şiddeteSON ver" başlığı altında kısa bir farkındalık videosu yayınladı.

Sosyal medyadaki kadın kullanıcılarına yönelik mesajlar içeren videoda, fotoğraf veya videoda konum paylaşmanın cinsel tacizcilerin konumdaki kişiyi bularak taciz edebilecekleri uyarısında bulunuluyor.

UNİCEF'in Videosuna Büyük Tepki

UNICEF'in yayınladığı video, sosyal medyada hararetli tartışmaların yaşanmasına neden oldu. Kimi kullanıcı, UNICEF'in konuyu çarpıttığını ve çok abarttığını söylerken, kimi kullanıcılar ise videoya destek verdi.

Fakat kullanıcıların asıl itiraz ettikleri nokta, bu videonun kadın temasıyla işlenmesi oldu. Örneğin bir kullanıcı; "Yani yine 'kadının ayıbı' çok iyi düşünmüşsünüz hakikaten, öyle böyle düşünmemişsiniz hem de. Bayaaaa süper fikir, biz hiç böyle düşünmemiştik. Şaka şaka: saçma ötesi bir paylaşım" diyerek tepkisini dile getirdi.

Yine başka bir kullanıcı, UNICEF'in bu videosunun kadınları daha fazla baskı altına alacağını ifade ederek, "Ne kadar çirkin bir paylaşım. Kadınları daha fazla baskı altına almak, tacizcileri/tecavüzcüleri meşru göstermek için ne kadar güzel algı yönetimi" dedi.

Video yer alan içeriklerin rahatsız edici olduğunu ve önyargılı bir şekilde işlendiğini dile getiren bazı kullanıcılar, 'ev boş' veya 'keşke bir asistanım olsa mayo deniyorum' ifadelerinin kötü bir mesaj olarak verildiğini ifade etti.

Bir kullanıcı ise, videonun cinsel tacizleri normalleştirdiğini belirtirken, "Yapılan tacizi normalleştirmekten farklı değil bu. Nedir işin özeti? Siz konum paylaşırsanız tabi ki onlar da sizi bulup taciz etmeye hak bulurlar mı? Bu kadar sığ olmanız üzdü" değerlendirmesini yaptı.

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