Ünlülerin Sosyal Medya Paylaşımlarına Yeni Düzenleme

İngiltere Rekabet ve Piyasa Kurulu (CMA), ünlü isimlere sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili bir uyarı mektubu gönderdi. Buna göre, aralarında Rita Ora, Michelle Keegan ve Ellie Goulding gibi isimlerin de yer aldığı 16 ünlü isim, 'sosyal medyada reklam paylaşımı' kuralına uymamaları durumunda para veya hapis cezası alabilecek.

Sosyal medya paylaşımlarında değişikliğe gitme konusunda Rekabet ve Piyasa Kurulu (CMA) ile anlaşan ünlüler, artık bir markayı tanıtmak amacıyla paylaşımları 'kişisel tercihleri' veya 'önerileriymiş' gibi gösteremeyecek. Ünlüler artık reklam içerikli paylaşımlarında bir marka adına reklam yaptıklarını açıklamak zorunda olacaklar.

CMA yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği Tüketici Koruma Kanunu'na göre, sosyal medya kullanıcılarının, bir markanın reklamını yapıyorlarsa bunu belirtmeleri gerektiğini bildirdi. Sosyal medyada paylaşılan marka ürünlerin, kişisel tercihmiş gibi gösterilerek reklam ücreti alınamayacağı, bu nedenle paylaşımlarda markadan ücret alındığının belirtilmesi gerektiği vurgulandı.

Ünlülerin kurala uyacaklarına dair resmi taahhütlerde bulunduğunu belirten CMA, kurala uymayanların para veya hapis cezası alabileceğini duyurdu. Uygulamanın diğer isimleri de kapsayacak şekilde genişletilebileceğini söyleyen kurumun sözcüsü Andrea Coscelli, "İnsanlar, sosyal medyada 'önerildiğini' düşündükleri ürünlerin bir reklam olduğunu fark ederlese kandırılmış hissedebilirler." diye konuştu.

Markaların, sosyal medya paylaşımlarında reklam yaptığını belirten ünlüleri tercih etmek istemeyeceği ve bunun yerine ürünü ünlü ismin seçimi gibi göstermek isteyeceği tahmin ediliyor. Bu nedenle yeni paylaşım kurallarının, birçok markayı ve yaptıkları paylaşımlar sayesinde milyonlar kazanan ünlülerle sosyal medya fenomenlerini etkileyebileceği söyleniyor.

BBC’ye göre CMA’nın bahsettiği ünlülerden bazıları şunlar: