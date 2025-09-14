Tesla Uygun Fiyatlı Pickup'ını Üretimden Kaldırıyor: İşte Sebebi!

Tesla'nın yıllardır erteleyip nihayet 2023 yılında piyasaya sürdüğü Cybertruck modeli hakkında beklenmedik bir gelişme yaşandı. Şirket, kısa bir süre önce piyasaya sürdüğü uygun fiyatlı Tesla Cybertruck versiyonunun üretimden kaldırılacağını açıkladı.

Diğer modellerden farklı olarak sadece arkadan çekişli bir motora sahip olan Cybertruck RWD'nin uzun ömürlü bir satış dönemi geçireceği düşünülüyordu. Ancak Tesla, tüketicilerin ilgisini beklendiği kadar çekmediği için aracın yakında satıştan kaldırılacağını duyurdu. Detaylar haberde.

Uygun Fiyatlı Tesla Cybertruck RWD Neden Başarısız Oldu?

Uzmanlara göre, Cybertruck'ın piyasaya başarılı bir şekilde giriş yapamamasının temel nedeni otomobilin pahalı fiyatına kıyasla çok fazla arızaya sahip olması ve vat edilen pek çok özelliği karşılayamamasıydı.

Tesla ise bu durumu tersine çevirmek için Nisan 2025'te 70.000 dolarlık başlangıç fiyatına sahip olan arkadan çekişli Cybertruck RWD modelini tanıttı. Diğer paketlere göre daha uygun fiyatlı olan bu modelin kullanıcıları daha çok cezbedeceği düşünülse de durum pek de öyle olmadı.

70.000 dolarlık RWD modeli, 80.000 dolarlık dört çeker (AWD) modeline kıyasla tek motorlu olmasının yanı sıra aktif havalı süspansiyon, otomatik bagaj kapağı ve hatta kasa içindeki elektrik prizleri gibi pek çok önemli özellikten yoksun olarak piyasaya sürüldü.

Tesla, bu temel özellikleri sadece 10.000 dolarlık bir fiyat farkı için araçtan çıkarmıştı. Bu strateji sonucunda ortaya çıkan uygun fiyatlı model müşteriler tarafından pek de cazip bulunmadı. Sonuç olarak Cybertruck RWD, piyasaya sürüldükten sadece beş aydan kısa bir süre sonra üretimden kaldırıldı.

Diğer Cybertruck Modelleri de Beklentilerin Altında Kalmaya Devam Ediyor

Elon Musk yönetimindeki şirketin ilk olarak 2019 yılında tanıttığı Cybertruck, özellikle pandemi ve çip krizi gibi olaylar sonucunda beklenenden tam 4 yıl sonra piyasaya sürülebildi. Geçtiğimiz yıllarda Cybertruck için 1 milyondan fazla ön sipariş alındığı ve hatta yıllık 500.000 adetlik üretim kapasitesinin hedeflendiği iddia ediliyordu.

Ancak geldiğimiz noktada elektrikli pickup modelinin şu anda yıllık yaklaşık 20 bin adet seviyelerde satış yaptığı söyleniyor. Bu başarısızlığın arkasında aracın geçtiğimiz dönemde gündeme gelen bazı kronik sorunları ve beklenmedik arızaları yatıyor. Zira kullanıcılar uzun bir süre boyunca otomobilin özellikle lastik ve çamurluklarında yer alan problemlerden dolayı oldukça şikayetçiydi.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Tesla, Cybertruck'ın makus talihini düzeltmek adına neler yapabilir? Yorumlarda buluşalım.