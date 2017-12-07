Valve, Steam'de Bitcoin Kullanmayı Bıraktı

Hatırlanacağı üzere Valve, 2 yıl önce Bitcoin'i resmi olarak tanımış ve Steam üzerinde geçerli bir para birimi olarak kabul etmişti.

Oyuncular, Steam üzerinde bitcoin kullanarak alışveriş yapabilmekteydiler. Geçen süre içinde Bitcoin ciddi bir yükseliş yakaladı ve birçok sanal para zengini ortaya çıktı; fakat bu yükseliş beraberinde belli sorunları da getirmeye başladı.

Valve, Bitcoin ödemelerinde karşılaştığı güçlükler nedeniyle bu sanal para birimini artık Steam kullanıcılarına geçerli bir ödeme yöntemi olarak sunamayacağını açıkladı. Bunun altında yatan sebep ise Bitcoin işlemlerinde komisyonların bir hayli yüksek olması. Ayrıca Bitcoin kararlılık konusunda iyi karneye sahip değil; şu an tekrar yükselişte olan Bitcoin'in gelecekte ne olacağını kimse bilemiyor. Ülkeler, Bitcoin'i ve diğer sanal para birimlerini resmi olarak tanımıyorlar ve yasaklamayı planlıyorlar; bu da önümüzdeki dönemde Bitcoin'in itibar görmemesine ve değer kaybetmesine sebep olabilir.

Valve, Bitcoin işlem komisyonlarına da özel olarak değinmekte. Bilindiği üzere Bitcoin roket gibi yükselen bir sanal para birimi oldu. Valve, Bitcoin kullanmaya başladıklarında işlem başına yaklaşık 0,20 $ tutarında bir komisyon ödediklerini açıklıyor, şu an ise Bitcoin'deki yükselişle birlikte bu tutar 20 $ seviyesine yükselmiş. Yani her işlemde bir oyun parası komisyon ödemek zorunda kalınıyor. Doğal olarak da Valve, Bitcoin'i bırakıyor.

Bitcoin'in sadece 1 gün içinde 1000 $'dan fazla değer kazandığına tanık olduk. Bu kadar hızlı bir yükseliş, Bitcoin üzerinden ticaret yapan firmalar için hiç de sağlıklı bir durum değil. Bitcoin hızlı bir şekilde yükseldikçe, komisyonlar da yükseliyor. İade işlemleri ise ekstra komisyon anlamına geliyor.

Sonuç olarak, Steam üzerinden Bitcoin ile alışveriş yapmayı düşünüyorsanız, bu işlemi artık gerçekleştiremeyeceğinizi bilmenizde fayda var.