Veri Hırsızlığında Bu Sefer Oklar Spotify’e Çevrildi!

Facebook gibi milyarlık kullanıcısı olan şirketlerin bile veri sızdırdığı günümüz dünyasında, bu konuda yeni haberler geliyor. Tanınmış bir platform tarafından yayınlanan rapora göre, müzik etiketleri üzerinden Spotify, veri akışı sağlıyor. İşte haberimizin detayları.

Kişiselleştirilmiş deneyim olarak adlandırılan ve kullanıcılar için özel hazırlanan bazı uygulamalar, verileri üçüncü kişilere aktarabiliyor. Bu nedenle kişiselleştirilmiş hizmetler, her ne kadar güvenilir olsa bile beraberinde birçok soru işaretini getiriyor. Spotify uygulamış olduğu kişiselleştirilmiş müzik hizmeti de, bu listenin içerisinde yer alıyor.

Spotify veri hırsızlığı yapıyor mu?

Normal şartlarda Spotify’de yer alan müzik etiketleri; kullanıcıların hesaplarında bulunan dinleme alışkanlıklarını öğrenmek, mail adreslerini bilmek, geçmişte dinlenen müzikleri algılamak içindir. Tüm bunlar kütüphanenize daha farklı müzikler indirmeniz için yapılır. Ancak istenildiğinde kötü amaçlı olarak da kullanılabilir.

Her ne kadar bu normal gibi görünse de şirket, etiketlerin istediği izinleri gizledi. Bu kullanıcıların haberi olmadan bazı isimlerin otomatik olarak alınabildiği anlamına geliyor. Spotify bunu kişisel deneyim için yapsa bile, yine de kullanıcıların bilgileri tehdit altında.

Bugüne kadar Spotify ile ilgili herhangi bir veri aktarma krizi yaşanmasa bile, şirketin temkinli yaklaşması gerekiyor. Eğer kullanıcılar herhangi bir veri akışından şüphelenirse, muhtemelen Spotify davalık olabilir.

Peki sizce bu müzik platformu veri gizliliğine önem gösteriyor mu? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlere iletebilirsiniz.