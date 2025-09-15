Vivo, iPhone'ların En Önemli Özelliklerinden Birini Telefonlarına Getiriyor

Akıllı telefon pazarının önde gelen isimlerinden Vivo, yeni amiral gemisi serisi Vivo X300'ü piyasaya sürmek için hazırlıklarını tamamlıyor. Yeni telefonların tasarım ve donanım alanlarında yeni özelliklerle birlikte geleceği halihazırda biliniyordu. Ancak son olarak yeni telefonlar ile birlikte şirketin yeni bir yazılım özelliğini de hayata geçireceği ortaya çıktı.

Üst düzey bir yöneticinin açıklamasına göre Vivo, yakında yayınlayacağı OriginOS 6 arayüzü ile AirDrop benzeri bir dosya paylaşım özelliğini kullanıma sunacak. Yeni özellik tüm Vivo telefonlarında kullanılabileceği gibi kullanıcıların Mac ve iPad gibi Apple cihazlarıyla sorunsuz bir şekilde dosya paylaşımı yapabilmesine olanak tanıyacak. Detaylar haberde.

Vivo'dan AirDrop Benzeri Dosya Paylaşımı Özelliği Geliyor

Yapılan duyuruya göre ilk olarak Vivo X300 modelleri ile kullanıma sunulacak OrginOS 6 oldukça dikkat çeken bir özelliğe sahiğ olacak. Android 16 tabanlı yeni işletim sistemi AirDrop'a benzer dosya paylaşım aracını Vivo cihazlarına getirecek.

Bu özellik, kullanıcıların Vivo telefonları ile Mac, iPhone ve iPad gibi Apple cihazları arasında kablosuz olarak dosya göndermesini mümkün kılacak. Bu özellikten yararlanmak için her iki cihazda da bir Vivo hesabının olması gerekiyor.

Bunun yanı sıra Vivo cihazlarının ek olarak yakında tanıtılacak iQOO 15 gibi Vivo çatısı altında yer alan diğer telefonların da bu özelliğe sahip olacağı belirtiliyor. Yeni dosya paylaşımı özelliğin Android ile Apple cihazları arasındaki bariyeri bir nebze de olsa kırabileceğini söyleyebiliriz.

OriginOS 6 will have iPad cross connect support, breaking Apple’s closed ecosystem.



Vivo will improve Mac connectivity within the Vivo Office Suite



The new Vivo Office Suite does not require devices to be on the same WiFi or connected via cable. Instead, only need to log in… pic.twitter.com/YjXFg9Gb1K — Choqao Tech (@choqao) September 15, 2025

Vivo X300 Serisi Neler Sunacak?

Serinin üst düzey modeli X300 Pro, Hasselblad iş birliğiyle geliştirilen dörtlü kamera kurulumu ve geniş hatlara sahip tasarımıyla dikkat çekecek. Temel model X300 ise daha kompakt yapısı ile beraber geçtiğimiz yıl tanıtılan Vivo X200 Pro Mini'nin halefi niteliğinde olacak. Her iki cihaz da MediaTek Dimensity 9500 işlemcisinden güç alacak.

Sızdırılan bilgilere göre Vivo X300, 200 megapiksellik Samsung HPB ana kamera ve 50 megapiksellik Sony LYT-602 periskop telefoto lensi ile birlikte gelirken, X300 Pro 50 megapiksellik Sony LYT-828 ana kamera ve 200 megapiksellik Samsung HPB periskop telefoto lensiyle dikkat çekecek. Her iki modelde de Samsung JN5 ultra geniş açılı kameranın yer alacağı bildiriliyor.

Son olarak yeni modellerden X300'ün 90W şarj hızı desteği ile 6.000 mAh, X300 Pro'nun ise 6.500 mAh'lik bir bataryaya sahip olacağı konuşuluyor. En iyi Vivo telefonlar listesine katılması beklenen yeni serinin 13 Ekim tarihinde düzenlenecek bir lansman etkinliği ile birlikte tanıtılması bekleniyor.

Peki siz Vivo'nun Apple cihazları ile uyumlu olarak çalışacak yeni dosya paylaşımı özelliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.