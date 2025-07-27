Bu Telefon Pazarın Altını Üstüne Getirecek: vivo V60 Kritik Eşiği Aştı!

Fiyat-performans odaklı Android telefonlarıyla adından sıkça söz ettiren vivo, öte yandan orta segment kataloğunu da genişletmeye devam ediyor. Bunun için yoğun mesai harcayan şirket, 31 Ağustos'ta vivo T4R modelini duyuracak. Yakın zamanda ise V60 ile karşımıza çıkacak. En iyi orta segment telefonlardan biri olacak bu cihazla ilgili önemi bir gelişme yaşandı. Öyle ki model için resmen geri sayım başladı.

vivo V60 Lansmanı Yakında

Ağustos ayında tanıtılması beklenen vivo V60, lansman öncesinde uluslararası onay sürecini başarıyla geçiyor. Şimdiye kadar Malezya’da SIRIM, Singapur’da IMDA, Endonezya’da TKDN, Hindistan’da BIS ve TUV Rheinland gibi önemli kurumlardan sertifika alan cihaz, son olarak Birleşik Arap Emirlikleri’nde TDRA onayını da aldı.

Bilmeyenler için Telecommunication and Digital Government Regulatory Authority ve kısa adıyla TDRA, Birleşik Arap Emirlikleri’nin Telekomünikasyon ve Dijital Devlet Düzenleme Kurumudur. vivo V60’ın bu kuruluştan onay alması, cihazın teknik açıdan uygun, güvenli ve BAE pazarında satışa hazır olduğu anlamına geliyor.

Beklenen vivo V60 Özellikleri

V2511 model numarasıyla piyasaya sürülmesi beklenen vivo V60, performans ve donanım açısından orta segmentin iddialı oyuncularından biri olmaya hazırlanıyor. Cihazın kalbinde Qualcomm’un Snapdragon 7 Gen 4 işlemcisi yer alacakken, bu yonga setine 8 GB RAM eşlik edecek. Kutudan Android 15 işletim sistemiyle çıkacak.

90W hızlı şarjdan beslenecek bu cihazın ön tarafında ise 6.67 inç büyüklüğünde bir OLED ekran yer alacak. Bu ekran, 1.5K çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunacak. Kamera tarafında da ön yüzde 50 MP özçekim kamerası bulunacak. Arka tarafta ise OIS destekli 50 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açı ve 3x optik yakınlaştırmalı 50 MP periskop lens bulunacak.

Öte yandan vivo V60 fiyatı henüz bilinmiyor fakat OnePlus Nord 4, Redmi Note 14 Pro+ ve Samsung Galaxy A75 modelleri ile rekabet etmesi bekleniyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? vivo V60'tan beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.