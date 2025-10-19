Vivo'nun En Güçlü Telefonu Küresel Pazara Geliyor: İşte Tarih!

Akıllı telefon pazarının en iddialı oyuncularından Vivo, yeni X300 serisi için sessiz sedasız yürüttüğü küresel pazar çalışmalarının meyvesini yakında alacak. Şirket, Çin'de satışa sunulan ve kamera performansıyla büyük övgü toplayan yeni modellerin küresel pazara yönelik tanıtım tarihini duyurdu.

Markanın açıklamasına göre yeni Vivo X300 ve X300 Pro bu ayın sonunda düzenlenecek bir lansman etkinliği ile birlikte Avrupa pazarına açılacak. Yeni serinin gerek sahip olduğu özellikler gerekse piyasaya sürülme tarihi açısından kıtada Oppo Find X9 serisi ile rekabet etmesi bekleniyor. İşte detaylar!

Vivo X300 Serisi Ne Zaman Çıkacak?

Vivo'nun sosyal medya paylaşımlarına göre, geçtiğimiz hafta anavatanı Çin'de raflardaki yerini alan Vivo X300 modelleri 30 Ekim tarihinde Avrupa pazarına resmen giriş yapacak. Şu an itibarıyla Avusturya ve Çekya gibi bazı Avrupa ülkelerinin resmi Vivo web mağazalarında cihazların ürün sayfaları erişime açılmış durumda.

Bu gelişmeyle birlikte yeni modellerin Avrupa'dan sonra Türkiye gibi diğer bölgelerde de satışa sunulması oldukça muhtemel. Nitekim şirket, geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen Vivo X200 serisinde de benzer bir stratejiye imza atmıştı.

Vivo X300 Serisinin Özellikleri

Yeni X300 Pro ve Vivo X300 modelleri, Avrupa'da siyah ve kahverengi olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle tüketicilerin karşısına çıkacak. Serinin kompakt yapısıyla dikkat çeken X300 modeli, geçtiğimiz yıl serinin diğer üyelerinden daha sonra çıkış yapan Vivo X200 Pro Mini'nin yerini alıyor.

Bununla birlikte her iki model de MediaTek'in en güncel amiral gemisi işlemcisi Dimensity 9500'den güç alıyor. Zeiss kamera desteğiyle birlikte gelen cihazların her ikisi de 200 MP çözünürlüklü bir ana kamera sensörüne ev sahipliği yapıyor.

Serinin ana modelinde X300'de 6040 mAh'lık bir batarya yer alırken, Pro model 6510 mAh kapasiteli bir pilden besleniyor. Her iki model de 90W kablolu ve 40W kablosuz şarj hızlarını destekliyor. Android 16 tabanlı OriginOS 6 ile çalışan telefonlarda IP68 dayanıklılık sertifikası, çift hoparlör ve ultrasonik ekran içi parmak izi okuyucusu gibi yenilikçi özellikler de mevcut.

Peki siz Vivo'nun yeni amiral gemisi serisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni cihazlar Avrupa'da iPhone 17 serisine rakip olabilir mi? Yorumlarda buluşalım.