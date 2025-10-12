Vivo X300 Serisinin Tüm Özellikleri Ortaya Çıktı: Artık En Güçlüsü O!

Teknoloji dünyasının gözü kulağı bir süredir Çinli teknoloji devi Vivo'da. Şirket, geçtiğimiz yıl oldukça iyi bir satış dönemi geçiren Vivo X200 serisinin ardından yeni amiral gemisi X300 modellerini piyasaya sürmek için hazırlıklarını sürdürüyor.

Son olarak serinin ana modeli Vivo X300 ve X300 Pro'nun özellikleri lansman etkinliği öncesinde ortaya çıktı. Görünüşe göre yeni modeller, serinin üst düzey performans ve kamera özelliklerini üst düzey bir seviyeye taşıyacak. İşte detaylar!

Vivo X300'ün Özellikleri Nasıl Olacak?

Geçtiğimiz yıl tanıtılan Vivo X200 Pro mini gibi kompakt bir tasarımla gelmesi beklenen yeni X300, 150.57 x 71.92 x 7.95 mm'lik boyutlara ve 190 gram ağırlığa sahip olacak. Cihaz; Freedom Blue, Leisure Purple, Lucky Colour ve Pure Black olmak üzere 4 farklı renk seçeneği ile piyasaya sürülecek.

Yeni telefon, 1.5K çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunan 6.31 inç BOE Q10+ OLED bir ekrana sahip olacak. Gücünü Dimensity 9500 yonga setinden alması beklenen X300'de, 6040 mAh'lık dev bir batarya yer alacak. Ayrıca 90W kablolu ve 40W kablosuz şarj hızlarını da destekleyecek.

X300 kamera tarafında sektörün en iddialı modellerinden biri olacak. Cihazın ön yüzeyinde 92 derece görüş açısına sahip 50 MP Samsung JN1 kamera bulunacak. Arka yüzeyde ise 200 MP OIS destekli Samsung HPB ana kamera, 50 MP Samsung JN1 ultra geniş açı lens ve OIS destekli 50 MP Sony LYT-602 periskop telefoto kamera bizi karşılayacak.

Vivo X300 Pro'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

Serinin en iddialı modellerinden Vivo X300 Pro ise 161.98 x 75.48 x 7.99 mm'lik boyutlara ve 226 gram ağırlığa sahip olacak. Telefon; Freedom Blue, Simple White, Pure Black ve Wilderness Brown olmak üzere 4 farklı renk seçeneğiyle raflardaki yerini alacak.

Cihaz, 1.5K çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunan 6.78 inç BOE Q10+ OLED bir ekranla birlikte gelecek. Bu model de Dimensity 9500 yonga setinden güç alacak. Öte yandan cihazda 6510 mAh'lık daha büyük kapatiseli bir batarya bizleri karşılayacak. Şarj hızı ise 90W kablolu ve 40W kablosuz olmak üzere standart modelle aynı olacak.

X300 Pro'nun kamera yetenekleri de tıpkı ana model gibi hayran olunacak cinsten. Ön kamerada yine 50 MP Samsung JN1 sensör yer alacak. Arka tarafta ise 200 MP Sony LYT-828 ana kamera, 50 MP Samsung JN1 ultra geniş açılı lens ve OIS destekli 200 MP Samsung HPB periskop telefoto kamera bulunacak.

X300 Pro serinin ana modeli ile birlikte Android 16 tabanlı OriginOS 6 ile çalışacak. Ayrıca her iki telefonda da IP68 dayanıklılık sertifikası, çift hoparlör ve ultrasonik ekran içi parmak izi okuyucusu gibi yenilikçi özellikler mevcut olacak. Öte yandan Pro modelin iPhone 15 serisindekine benzer bir aksiyon butona yer verilmesi bekleniyor.

Çıkış Tarihi ve Fiyatları

İddialara göre yeni Vivo X300 serisi 17 Ekim tarihinde düzenlenecek bir lansman etkinliğiyle birlikte resmen kullanıcılarla buluşacak. Telefonların farklı RAM ve depolama seçenekleriyle fiyatlandırılması bekleniyor.

Son olarak X300 Pro'nun 16GB RAM + 1TB depolama alanına sahip "Beidou Uydu İletişim Sürümü" adında özel bir versiyonla da satışa sunulması bekleniyor.

Peki siz Vivo'nun yeni amiral gemisi modelleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni cihazlar en iyi Vivo telefonları arasına katılabilir mi? Yorumlarda buluşalım.