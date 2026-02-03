Çift 200 MP Kameralı Telefon Ortaya Çıktı! Çok Güçlü İşlemciye Sahip

vivo, X300 Ultra isimli yeni bir akıllı telefon tanıtmaya hazırlanıyor. Bir sızıntı ile beraber X300 Ultra'nın tanıtım tarihi ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre Android telefon çok yakında tanıtılacak. Telefonda Qualcomm'un en güçlü işlemcisi yer alacak. Cihaz ayrıca çift 200 megapiksel kamerasıyla da dikkatleri üzerinde toplayacak.

vivo X300 Ultra Ne Zaman Tanıtılacak?

İddiaya göre vivo X300 Ultra, 2026 yılının mart ayında tanıtılacak. Aynı tarihte vivo X300 Max modelinin de tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte akıllı telefonların tüm teknik özellikleri, fiyat etiketleri, tasarımları ve renk seçenekleri belli olacak. Şık tasarıma ve güçlü donanıma sahip olan vivo X300, 2025 yılının ekim ayında tanıtılmıştı.

vivo X300 Ultra'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Snapdragon 8 Elite Gen 5 Ana Kamera: 200 MP LYT901

200 MP LYT901 Ultra Geniş Kamera: 50 MP LYT828

50 MP LYT828 Periskop Telefoto Kamera: 200 MP

200 MP Ön Kamera: 50 MP

50 MP Ekran Boyutu: 6,82 inç

6,82 inç Ekran Çözünürlüğü: 2K

2K Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Batarya: 7000 mAh

vivo'nun yeni amiral gemisinde Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi bulunacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, iki adet 4.6GHz Prime çekirdek ve altı adet 3.63 GHz performans çekirdeği dahil olmak üzere toplam sekiz çekirdek içeriyor. vivo X200 Ultra'da ise ise sekiz çekirdekli Snapdragon 8 Elite tercih edilmişti.

X300 Ultra'nın arka yüzeyinde 200 megapiksel çözünürlüğünde LYT901 ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde LYT828 ultra geniş açılı kamera ve 200 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera bulunacak. Akıllı telefonun ön yüzeyinde ise 50 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alacak.

Akıllı telefonun ekranı 6,82 inç büyüklüğünde olacak. Android 16 tabanlıu OriginOS 6 ile birlikte gelmesi beklenen telefon, OLED ekran üzerinde 2K çözünürlük sunacak. Telefon ayrıca 7000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Bu dev batarya sayesinde uzun pil ömrü elde edilecek. Şarj hızına dair henüz herhangi bir bilgi paylaşılmadı.