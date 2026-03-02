vivo X300 Ultra'nın Yeni Görüntüleri Paylaşıldı! Kamerası Şaşırttı

vivo X300 Ultra'ya dair heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda vivo X300 Ultra'nın yeni görüntüleri paylaşıldı. Böylece akıllı telefonun nasıl bir tasarıma sahip olacağı belli oldu. Ayrıca akıllı telefonun ayrıca kamera aksesuarı da görüntülendi. Böylece merak edilen birçok soru yanıtlanmış oldu.

vivo X300 Ultra'nın Tasarımı Nasıl Olacak?

Paylaşılan görüntülere göre vivo X300 Ultra'nın arka yüzeyinde daire şeklinde bir modül konumlanacak. Bu modülün üzerine kamera aksesuarı takılabilecek. Normalde telefoto kamera lensi 85 mm odak uzaklığına sahipken Zeiss Telephoto Extender Gen 2 Ultra olarak isimlendirilen bu aksesuar sayesinde odak uzaklığı 400 mm'ye kadar çıkarılabiliyor.

Telefonun bu aksesuar ile 17x'e kadar optik yakınlaştırma yapabilecek. Aksesuar ayrıca görüntülere göre telefonun bir fotoğraf makinesi gibi görünmesini sağlayacak. Telefonun arka yüzeyinde İddiaya göre vivo X300 Ultra'nın arka yüzeyinde 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 200 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera bulunacak.

X300 Ultra'da 5 megapiksel çözünürlüğünde özel multispektral sensörü de bulunacak. Bu sensör, telefonla çekilen fotoğraf ve videolarda renk doğruluğunu arttıracak. Bu sayede görüntüler daha doğal ve gerçekçi görünecek. Ayrıca farklı ışık koşullarında da görüntüler hem kaliteli hem de doğru renk tonlarına sahip olacak.

vivo X300 Ultra'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,82 inç

6,82 inç Ekran Çözünürlüğü: 2K

2K Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Snapdragon 8 Elite Gen 5 Ana Kamera: 200 MP

200 MP Ultra Geniş Kamera: 50 MP

50 MP Periskop Telefoto Kamera: 200 MP

200 MP Batarya: 7000 mAh

vivo X300 Ultra'nın Ekran Özellikleri Nasıl Olacak?

vivo X300 Ultra'nın ekranı 6,82 inç büyüklüğünde olacak. Akıllı telefon, AMOLED ekran üzerinde 2K çözünürlük sunacak. Serinin bir önceki modeli olan vivo X200 Ultra'da 6,82 inç ekran büyüklüğü, 1440 x 3168 piksel çözünürlük, AMOLED ekran ve 120Hz yenileme hızı tercih edilmişti. Yeni modelde de 120Hz yenileme hızı görebiliriz.

vivo X300 Ultra'nın İşlemcisi Nasıl Olacak?

Akıllı telefon gücünü Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden alacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, iki adet 4.6GHz Prime çekirdek ve altı adet 3.63 GHz performans çekirdeği dahil olmak üzere toplam sekiz çekirdek içeriyor. vivo X200 Ultra'da ise ise sekiz çekirdekli Snapdragon 8 Elite yer alıyor.

Snapdragon 8 Elite Gen 5, Snapdragon 8 Elite'a kıyasla hem daha yüksek bir performans hem de daha iyi bir verimlilik sunuyor. İki işlemcinin de Genshin Impact ve PUBG Mobile dahil olmak üzere en iyi grafikli mobil oyunları sorunsuz bir şekilde oynatabildiğinin altını çizelim.

Editörün Yorumu

Paylaşılan görüntüler ve özellikler göz önünde bulundurulduğunda vivo X300 Ultra'nın kamera konusunda fark yaratacağını düşünüyorum. Akıllı telefon çift 200 megapiksel kamerasıyla çok kaliteli ve net fotoğraflar çekebilecek. Telefonun kamera aksesuarı ise deneyimi bambaşka bir boyuta taşıyacak. X300 Ultra kameranın yanı sıra hem performans hem de uzun pil ömrü konularında da iddialı olduğunu söyleyebilirim.