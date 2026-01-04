Vivo'nun Gizemli Telefonu Ortaya Çıktı: 7000 mAh Bataryaya Sahip!

Çinli teknoloji devi Vivo, akıllı telefon pazarındaki güçlü iddiasını sürdürmeye devam ediyor. Hatırlayacağınız üzere şirket geçtiğimiz ekim ayında yeni Vivo X300 modellerini dünya genelindeki tüketicilerin beğenisine sunmuştu.

Şimdiyse gözler önümüzdeki aylarda düzenlenmesi beklenen büyük lansman etkinliğine çevrildi. Herkesin merakla beklediği Vivo X300 Ultra'nın sahne alacağı bu etkinlikte şirketin Vivo X300s isimli sürpriz bir modeli de tanıtacağı konuşuluyor. İşte detaylar!

Vivo X300s'in Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran: 6.78 inç, 1.5K OLED ekran

6.78 inç, 1.5K OLED ekran İşlemci: MediaTek Dimensity 9500 Plus

MediaTek Dimensity 9500 Plus Arka Kamera: 200 MP Ana Kamera + Periskop Telefoto

200 MP Ana Kamera + Periskop Telefoto Batarya: 7.000 mAh

7.000 mAh Güvenlik: Ultrasonik ekran içi parmak izi okuyucu

Ultrasonik ekran içi parmak izi okuyucu Dayanıklılık: Suya ve toza karşı dayanıklı gövde

Sızdırılan bilgilere göre yeni telefon görüntüleme tarafında kullanıcıları düz bir OLED ekranla karşılayacak. 6.78 inç büyüklüğündeki bu panelin 1.5K çözünürlük sunacağı ve eşit incelikte çerçevelerle sarılacağı belirtiliyor. Arka yüzeyde ise 200 MP'lik bir ana kameranın yanı sıra gelişmiş bir periskop telefoto lensin yer alması bekleniyor.

Öte yandan Vivo X300s'in asıl dikkat çeken özellikleri kasasında yatacak. Aktarılanlara göre yeni model MediaTek'in henüz piyasaya sürülmeyen Dimensity 9500 Plus yonga setinden güç alacak. Söz konusu işlemcinin mevcut Dimensity 9500'ün daha yüksek performanslı bir versiyonu olması bekleniyor.

Cihazın en çok konuşulacak özelliği ise şüphesiz bataryası olacak. Raporlar telefonda tam 7.000 mAh kapasiteli devasa bir bataryanın yer alacağını işaret ediyor. Standart X300 modelinde 6.040 mAh'lik bir pil olduğunu düşünürsek bu kapasite artışının günlük kullanımda ciddi bir fark yaratacağını söyleyebiliriz.

Ne Zaman Tanıtılacak?

İddialara göre yeni Vivo X300s, serinin en üst düzey modeli Vivo X300 Ultra ile birlikte mart ayında düzenlenmesi planlanan bir lansman etkinliğinde tanıtılacak. Şirketin lansmandan sonra yeni telefonunu ilk etapta sadece Çin'de piyasaya sürmesi bekleniyor. Küresel pazar için ise biraz beklememiz gerekebilir.

Bilmeyenler için Vivo, 2025 yılının nisan ayında tanıttığı Vivo X200s modelini bu yıl küresel pazara X200T adıyla getirmeyi planlıyor. Eğer marka X300s için de benzer bir strateji uygularsa yeni cihazı 2027 yılında Türkiye'deki raflarda görebiliriz.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizin yeni Vivo X300s modelinden beklentileriniz neler? Yorumlarda buluşalım.