vivo'dan Çok Güçlü İşlemcili Telefon Geliyor! Dev Bataryaya Sahip

vivo X500 ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda akıllı telefonun işlemcisi ortaya çıktı. Cihazda MediaTek tarafından geliştirilen çok güçlü bir Dimensity işlemci bulunacak. Böylece telefonda mobil oyunlar sorunsuz şekilde oynanabilecek. X500 ayrıca dev batarya dahil olmak üzere birçok özelliğiyle de öne çıkacak.

vivo X500'ün Özellikleri Nasıl Olacak?

İşlemci: Dimensity 9600

Dimensity 9600 Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Batarya: 7000 mAh

7000 mAh Ekran Çözünürlüğü: 2K

vivo X500'ün İşlemcisi Nasıl Olacak?

Telefonda MediaTek tarafından 2 nm üretim süreciyle geliştirilen Dimensity 9600 işlemcisi bulunacak. Bu işlemci, bir önceki nesil olan Dimesnity 9500'e kıyasla hem daha yüksek performans sunacak hem de daha iyi verimlilikle çalışacak. Dimensity 9600 sayesinde telefonda en iyi grafikli mobil oyunlar bile sorunsuz şekilde oynanabilecek.

vivo X500'ün Bataryası Kaç mAh Olacak?

vivo'nun yeni telefonu, 7000 mAh batarya kaapsitesine sahip olacak. Bu dev batarya sayesinde uzun pil ömrü elde edilecek. Şarj hızına dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Serinin bir önceki modeli olan vivo x300'te 6040 mAh batarya kapasitesi ve 90W hızlı şarj teknolojisi bulunuyor. Dolayısıyla yeni modelde de 90W veya üzeri bir şarj hızı görebiliriz.

vivo X500'ün Ekran Özellikleri Neler Olacak?

X500, AMOLED ekran üzerinde 2K çözünürlük sunacak. 6,31 inç ekran büyüklüğüne sahip olan vivo X300'te ise 1216 x 2640 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 4500 nit maksimum parlaklık mevcut. Yeni telefonda da 120Hz yenileme hızı ve 4500 nit civarı bir parlaklık yer alabilir. Yüksek parlaklık sayesinde dışarıda güneş ışığı altında bile ekran rahatça görülebilecek.

vivo X500 Ne Zaman Tanıtılacak?

vivo X500'ün 2026 yılının eylül ayında tanıtılacağı iddia edildi. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun özellikleri, fiyatı, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Yüksek şarj hızı, güçlü işlemci ve yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan vivo X300, geçtiğimiz yılın ekim ayında tanıtılmıştı.

vivo X500 Türkiye'de Satılacak mı?

Android 16 tabanlı OriginOS 6'ya sahip vivo X500'ün Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ile ilgili resmî açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda X300 ve X300 Pro dahil olmak üzere vivo'nun pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda X500'ün de Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün.

vivo X500'ün Fiyatı Ne Kadar Olacak?

vivo X300'ün 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip sürümü şu an 79 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor. vivo X500'ün ise önceki modelden daha güçlü donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda başlangıç fiyatı 85 bin TL civarında olabilir. Konu'ya dair resmî açıklama yapılmadı. Bu sebepten dolayı telefon farklı fiyat ile satışa sunulabilir.

Editörün Yorumu

Mobil cihazda oyun oynamayı seven biri olan telefonun işlemcisi dikkatimi çekti. Dimensity 9600 sayesinde yüksek grafik kalitesine sahip oyunlar bile kasma ve donma gibi sorunlar olmadan oynanabilecek. Bu arada 7000 mAh batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü elde edilecek. Böylece telefonu sık sık şarj etmek zorunda kalmayacağız. Bunun önemli bir avantaj olduğunu düşünüyorum.