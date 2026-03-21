vivo'nun 7.200 mAh Bataryalı Telefonu Sızdı! 12 GB RAM'i Var

Daha önce Çin'de Y500i modelini tanıtan vivo, şimdi telefonu farklı bir isimle diğer pazarlara getirmeye hazırlanıyor. Bugüne dek cihazla ilgili çok fazla detay çıkmasa da bu durum artık değişti. Son gelişmeler, 7200 mAh piliyle, 50 megapiksel kamerasıyla ve orta segment işlemcisiyle dikkat çekecek ürünle ilgili önemli bilgileri ortaya koyuyor.

vivo Y500s Google Play Console Destekli Cihazlarda Listelendi

vivo Y500s, V2531A model numarasıyla Google Play Console’daki desteklenen cihazlar listesinde yerini aldı. Bu model numarasının ocak ayında tanıtılan Y500i ile aynı olması önemli bir detay. Zira bu durum iki telefonun da büyük ölçüde benzer özelliklerle piyasaya sunulabileceği şeklinde yorumlanabilir.

Bildiğiniz üzere Çinli üreticiler arasında yeniden markalama oldukça yaygın bir uygulama. Bu kapsamda Çin’de satışa çıkan bir akıllı telefonun daha sonra farklı bir isimle diğer pazarlarda kullanıcılarla buluştuğunu sıkça görüyoruz. Bu nedenle yaz aylarında tanıtılması beklenen vivo Y500s modelinin Y500i’nin yeniden markalanmış bir versiyonu olması muhtemel.

vivo Y500s Özellikleri Nasıl Olacak?

Boyutlar : 166.64 × 78.43 × 8.39 mm (Altın renk: 8.49 mm)

: 166.64 × 78.43 × 8.39 mm (Altın renk: 8.49 mm) Ağırlık : 219 gram

: 219 gram Parmak izi okuyucu : Yan tarafta

: Yan tarafta İşlemci : Snapdragon 4 Gen 2 (4 nm)

: Snapdragon 4 Gen 2 (4 nm) CPU : 2 × 2.2 GHz + 6 × 1.95 GHz

: 2 × 2.2 GHz + 6 × 1.95 GHz GPU : Adreno 613

: Adreno 613 RAM : 8 GB / 12 GB

: 8 GB / 12 GB Depolama : 128 GB / 256 GB / 512 GB (UFS 3.1)

: 128 GB / 256 GB / 512 GB (UFS 3.1) Ekran tipi : LCD

: LCD Ekran boyutu : 6.75 inç

: 6.75 inç Ekran çözünürlüğü : 1570 × 720 piksel

: 1570 × 720 piksel Yenileme hızı : 120Hz

: 120Hz Arka kamera : 50 MP

: 50 MP Ön kamera : 5 MP

: 5 MP Batarya : 7200 mAh

: 7200 mAh Hızlı şarj: 44W

vivo Y500s Ekran Özellikleri Nasıl Olacak?

vivo Y500s modelinde 6.75 inç büyüklüğünde, 1570 × 720 piksel çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunan bir LCD ekran mevcut olacak. Bu yüksek yenileme hızı sayesinde kullanıcılar daha akıcı bir ekran deneyimi yaşayabilecek diyebiliriz.

Karşılaştırma yapmak gerekirse, Y300i modelinde 6.68 inç boyutunda, 720 × 1608 piksel çözünürlük ve yine 120 Hz yenileme hızı sunan bir LCD panel kullanılıyordu. Burada yeni modelde ekran boyutunun biraz arttığını, çözünürlük tarafında ise küçük bir düşüş yaşandığını söylemek mümkün.

vivo Y500s İşlemcisi Nasıl Olacak?

Akıllı telefonda Qualcomm'un Snapdragon 4 Gen 2 yonga setine yer verilecek. 4 nm fabrikasyon süreciyle üretilen yonga seti, iki adet 2.0 GHz ARM cortex-A78 ve altı adet 1.8 GHz ARM Cortex-A55 çekirdeklerine ek olarak Adreno 613 grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

Bu yonga seti halihazırda Redmi A4 5G, POCO C75 5G ve Honor Play 60 Plus gibi orta segmente hitap eden modellerde de kullanılıyor. Bununla birlikte, PUBG Mobile’da orta/akıcı ayarlarda 60 FPS’e, Call of Duty Mobile’da 60 FPS’e ve Genshin Impact’te ise yaklaşık 40 FPS’e kadar bir performans sunabiliyor.

vivo Y500s Kamerası Nasıl Olacak?

Cihazın arka tarafında 50 megapiksel ana ve ön tarafında ise 5 megapiksel selfie kamerası yer alacak. Benzer şekilde Y300i modelinde de 50 megapiksellik bir ana kamera tercih edilmişti. Kısacası yeni modelde kamera tarafında büyük bir değişiklik beklenmediğini söylemek mümkün.

vivo Y500s Fiyatı Ne Kadar Olacak ve Türkiye'de Satışa Çıkacak mı?

vivo Y500i, ocak ayında 180 eurodan (vergisiz 9.150 TL) başlayan fiyatlarla satışa sunulmuştu. Temelde aynı olmaları nedeniyle Y500s modelinin de benzer bir fiyatla raflardaki yerini alması bekleniyor. Ayrıca cihazın Türkiye’ye gelip gelmeyeceği konusunda şu an için net bir bilgi bulunmuyor. Fakat vivo’nun ülkemizde aktif olarak faaliyet göstermesi nedeniyle modelin Türkiye’de satışa çıkma ihtimalinin olduğunu belirtelim.

Editörün Notu

vivo Y500s, Snapdragon 4 Gen 2 işlemcisi, 12 GB’a kadar RAM kapasitesi ve 50 megapiksel kamerasıyla orta segmentte dikkat çeken bir seçenek olarak öne çıkıyor. Açıkçası telefon için yüksek bütçe ayırmak istemeyen biri olsam, bu seviyede bir cihazı rahatlıkla tercih edebilirdim. vivo Y500s’nin kullanıcılarını memnun edeceğini düşünüyorum.