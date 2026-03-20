vivo'nun 200 MP Kameralı Amiral Gemisi Canlı Görüntülendi! 16 GB RAM'i Var

vivo'nun yeni amiral gemisi modeli X300 Ultra'nın canlı görüntüleri ortaya çıktı. Kısa süre önce sızdırılan görseller sayesinde akıllı telefonun hem temel özelliklerine hem de tasarımına göz atabiliyoruz. Peki 30 Mart'ta tanıtılacak bu cihaz kullanıcılara neler sunacak? İşte merak edilen detaylar!

vivo X300 Ultra'nın Canlı Görüntüsü Sızdı

vivo X300 Ultra’nın canlı görselleri Weibo üzerinden paylaşıldı. Görsellere göre akıllı telefon geçmiş sızıntılarla uyumlu bir şekilde dairesel kamera tasarımına sahip olacak. Ön tarafta ise ince çerçevelere sahip delikli bir ekran bizleri karşılayacak. vivo X200 Ultra’da da benzer bir tasarım kullanılmıştı. Kısacası şirketin yeni modelde de geleneği bozmayacağını söyleyebiliriz.

Sızdırılan görsellerden biri telefonun özellik ekranını ortaya koyuyor. Buna göre cihaz 6.600 mAh kapasiteli bir bataryayla gelecek. Bu pilin 100W hızında şarj olması bekleniyor. Selefine göre batarya kapasitesi 600 mAh artış gösteren cihazın Qualcomm’un Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden güç alacağı da kesinleşti.

3 nm üretim teknolojisiyle üretilen yonga seti, yüksek performans için 4,6 GHz hızında iki güçlü çekirdeğe ve verimli işlem için 3,62 GHz hızında altı çekirdeğe ev sahipliği yapıyor. Grafik tarafındaysa Adreno 840 birimi yer alıyor. Bu işlemci, OnePlus 15 ve Xiaomi 17 Ultra gibi premium modellerde de kullanılıyor.

Bunlara ek olarak donanımın mobil pazarda akıcı bir şekilde çalıştıramayacağı oyun yok diyebiliriz. Zira yapılan testlere göre PUBG Mobile, Call of Duty Mobile ve Mobile Legends: Bang Bang gibi popüler oyunlarda 120 FPS’e kadar akıcı bir performans sunabiliyor.

vivo X300 Ultra'nın Özellikleri Neler Olacak?

Ekran: 6,82 inç, 2K QHD+ çözünürlük, 144Hz yenileme hızı, LTPO AMOLED panel

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm)

Ön Kamera: 50 MP

Arka Kameralar: 200 MP ana + 50 MP ultra geniş açı + 200 MP periskop telefoto + 5 MP çok spektrumlu renk sensörü

RAM: 12 GB / 16 GB (LPDDR5X)

Depolama Alanı: 256 GB / 512 GB / 1 TB (UFS 4.1)

Batarya: 6.600 mAh

Şarj Hızı: 100 W Kablolu / 40 W Kablosuz

vivo X300 Ultra'nın Ekran Özellikleri Neler Olacak?

vivo X300 Ultra, 6,82 inç boyutunda LTPO AMOLED bir ekranla gelecek. 2K QHD+ çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunan panel, oyun oynarken ve video izlerken kullanıcılara akıcı bir deneyim sunabilecek. Karşılaştırma yapacak olursak, vivo X200 Ultra'da 120Hz'lik bir ekran kullanılmıştı. Yeni model akıcılık anlamında daha yetenekli olacak.

vivo X300 Ultra'nın Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Cihazın arka panelinde 200 MP ana, 50 MP ultra geniş açı, 200 MP periskop telefoto ve 5 MP çok spektrumlu renk sensörünü içeren dört kameralı bir kurulumu bulunacak. Bu sayede hem ultra net fotoğraflar çekebileceksiniz hem de uzak mesafelerde detayları kayıpsız yakalayabileceksiniz. Önde ise 50 MP çözünürlüğünde bir selfie kamerası bizleri karşılayacak.

vivo X300 Ultra'nın Fiyatı Ne Kadar Olacak ve Türkiye'de Satılacak mı?

vivo'nun web sitesine bir göz attığımızda an itibariyle X300 Pro modelinin indirimli bir şekilde 97.999 TL'den satıldığını görüyoruz. Ürünün normal fiyatı ise 99.999 TL. X300 Ultra'nın Pro versiyonundan daha güçlü olacağını dikkate aldığımızda fiyat etiketinin 110 ila 140 bin TL arasında bir yerlerde olacağını tahmin edebiliriz. Tabii, şirketten gelecek resmi açıklamayı beklemek daha doğru olacaktır. Öte yandan cihazın ülkemizde satışa çıkması bekleniyor.

Editörün Yorumu

vivo X300 Ultra'nın en çok dikkat çekecek özelliğinin kamerası olacağını söyleyebilirim. Zira 200 MP ana, 50 MP ultra geniş açı, 200 MP periskop telefoto ve 5 MP çok spektrumlu renk sensöründen oluşan bir kamera sisteminin üst seviye performans sunacağını tahmin etmek çok da zor değil. Tabii, burada fiyat da önemli bir faktör. Eğer iPhone 17 Pro serisiyle benzer bir fiyatla piyasaya çıkarsa işinin biraz zorlaşabileceğini söyleyebiliriz.