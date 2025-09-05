Steam'de 1.566 TL'lik İki Oyun Kısa Süreliğine Ücretsiz Oldu

Valve, oyunculara çeşitli kampanyalar ve fırsatlar sunmaya devam ediyor. En popüler dijital oyun mağazalarından biri olan Steam'de başlatılan kampanya kapsamında iki oyun kısa süreliğine ücretsiz hâle geldi. Simülasyon ve yarış türlerindeki bu oyunlar sayesinde hafta sonu boyunca keyifli zaman geçirebilirsiniz.

Steam'de Hangi Oyunlar Ücretsiz Oldu?

Steam'de Void Crew ve CarX Street bedava oldu. Bu oyunları üç gün boyunca (8 Eylül 2025 saat 20.00) ücretsiz oynayabilirsiniz. Oyunları ücretsiz oynamak için öncelikle Steam üzerinden oyunun sayfasını ziyaret edin ve ardından "Oyunu Oyna" butonuna tıklayın. Bu adımı uyguladıktan sonra oyunları indirip yükleyebilir ve oynamaya başlayabilirsiniz.

Eğer kampanya sona erdikten sonra oyunları oynamaya devam etmek isterseniz satın almanız gerekiyor. Bunun için bir indirim kampanyası da mevcut. Yüzde 25 oranında indirime giren Void Crew 17,99 dolar (742 TL) yerine 13,49 dolar (556 TL) fiyat etiketiyle satılmaya başlandı.

Türkçe arayüz ve alt yazı desteğine sahip olan CarX Street ise yüzde 55 oranında indirime girdi. Bu oyunun fiyatı 19,99 dolardan (824 TL) 8,99 dolara (370 TL) düştü. İndirim kampanyası Void Crew için 15 Eylül 2025, CarX Street için 11 Eylül 2025 tarihinde bitecek.

Void Crew Nasıl Bir Oyun?

Hutlihut Games tarafından geliştirilen Void Crew, en iyi uzay oyunları arasında yer alıyor. 6 kişiye kadar co-op desteği sunan oyunda uzay gemisini yöneten bir mürettebatın parçası oluyoruz. Amacımız ise mürettebatımızla birlikte geminin farklı sistemlerini yöneterek hayatta kalmaya çalışmak.

Hayatta kalabilmek için ekibimizle birlikte koordineli şekilde çalışmak zorundayız. Yani gemiyi kimin uçuracağı, kimin hasarlı sistemleri onaracağı gibi görevleri dağıtmamız gerekiyor. Tehlikelerle dolu görevlere çıktığımız oyunda her yeni görevde farklı zorluklarla ve durumsal olaylarla karşılaşabiliyoruz.

CarX Street Nasıl Bir Oyun?

CarX Technologies tarafından geliştirilen CarX Street, en iyi yarış oyunları arasında yer allıyor. Geniş bir açık dünya haritasına sahip olan oyunda ister yarışabiliyor ister özgürce haritada gezebiliyoruz. Oyunda ayrıca gündüz ve gece döngüsü de bulunuyor. Bu da oyun dünyasını daha canlı hâle getiriyor.

CarX Street'te detaylı modifiye sistemi bulunuyor. Bu sistem sayesinde hem arabanın performansını artırabiliyor hem de görünümünü kişiselleştirebiliyoruz. Tek oyunculu ve çevrim içi modlara sahip olan oyunda Türkçe arayüz ve alt yazı desteği mevcut. Oyunun Steam'deki inceleme notları ise "Çoğunlukla olumlu" durumda.

CarX Street Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 veya üzeri

Windows 10 veya üzeri İşlemci: Ryzen 5 2600 3.4 GHz / Intel Core I5-8400 2.5 GHz

Ryzen 5 2600 3.4 GHz / Intel Core I5-8400 2.5 GHz RAM: 8 GB

8 GB Ekran Kartı: NVIDIA Geforce GTX 1050 TI 4 GB / Radeon RX 570 8 GB

NVIDIA Geforce GTX 1050 TI 4 GB / Radeon RX 570 8 GB DirectX: Sürüm 11

Sürüm 11 Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Oyunun yüklenebilmesi için en az 20 GB kullanılabilir alana ihtiyaç duyuluyor. Depolama bölümünde yeterli miktarda boş alan bulunmuyorsa program kaldırma aracı ile kapsamlı temizlik yapabilir ve böylece kullanılabilir alanı kolayca artırabilirsiniz.

Void Crew Minimum Sistem Gereksinimleri