Volkswagen ile Siemens'ten Endüstriyel Bulut Teknolojisi Ortaklığı

Daha önce yaptığımız haberde, Alman otomobil üreticisi Volkswagen’in, e-ticaret devi Amazon ile endüstriyel bulut teknolojisi konusunda işbirliği yaptığını sizlerle paylaşmıştık. Ünlü marka, 122 üretim tesisini Amazon’un oluşturacağı bulut servisine bağlamak için Siemens ile ortaklık kuracağını açıkladı.

2015 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde yaptığı emisyon hilesinin ortaya çıkmasının ardından zor günler geçiren Volkswagen, yara alan itibarını düzeltmek için farklı alanlara yatırım yapmaya başlamıştı.

Skandalın ardından geleceğini yeniden şekillendirmek durumda kalan marka, iş modelini önemli ölçüde dijitalleştirmiş ve elektrikli otomobil üretimine daha fazla ağırlık vermişti.

Volkswagen, çarşamba günü yaptığı açıklamada, endüstriyel bulut teknolojisi konusunda online e-ticaret ve bulut bilişim şirketi Amazon ile işbirliği yapacaklarını söylemişti.

Amazon’un oluşturacağı endüstri bulut platformu, Volkswagen'in 122 araç üretim fabrikasını ve depolarını birbirine bağlayacak. Alman devi bu sayede, araç teslimatı, seri üretim hattı ve Wolfsburg'daki merkez binası olmak üzere, tüm şubelerindeki süreci yakından takip edebilecek.

Volkswagen, 122 üretim tesisini Amazon’un oluşturacağı bulut servisine bağlamak için Münih merkezli teknoloji devi Siemens ile birlikte çalışacaklarını duyurdu.

Entegrasyon ortağı olarak Siemens’i seçtiklerini söyleyen Alman marka, kurulan işbirliğinin fabrikalardaki üretkenliğin artmasında kilit bir rol oynayacağını belirtti.