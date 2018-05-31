WhatsApp, 16 Yaşın Altındaki Kullanıcıları Engellemeye Başladı

WhatsApp, 25 Mayıs'ta Avrupa’da yürürlüğe giren General Data Protection Regulation (Genel Veri Koruma Yasası) gereğince 16 yaşın altındaki kullanıcıların uygulamayı kullanmasını resmen yasaklamaya başladı.

Facebook çatısı altında faaliyetlerini yürüten WhatsApp, yakın bir zaman önce platforma kullanıcıların tüm verilerini indirebileceği yeni bir özellik eklemesinin yanı sıra, halihazırda 13 olan yaş sınırlamasının 16’ya çıkacağını duyurmuştu.

Genel Veri Koruma Yasası uyarınca, 16 yaşın altındaki çocukların verilerine erişim için ebeveynlerinden tam rıza alınması gerekiyor. Bu doğrultuda veri politikasını revize eden şirket, söz konusu yaşın altındaki kullanıcıların uygulamayı kullanmaları için ebeveynlerinden onay alınması gerektiğini açıkladı. Öte yandan Avrupa dışındaki yerlerde yaş sınırının hala 13 olduğunu hatırlatalım.

Mevcut düzenlemelere uymak adına gerekli adımları atan şirket, sahip olduğu tüm platformları Avrupalı kullanıcıların veri gizliliklerini koruması için hayata geçirilecek Genel Veri Koruma Yasası'na göre entegre ediyor.

25 Mayıs'ta Avrupa’da yürürlüğe giren Genel Veri Koruma Yasası çerçevesinde yaşlarını doğrulatmayan kişileri platformdan atmaya başlayan şirket, ciddi şekilde bir kullanıcı kaybı yaşamış olacak.

Avrupa’da yaşayan insanların gizlilik haklarını korumak amacıyla hayata geçirilen Genel Veri Koruma Yasası, son 20 yılın en önemli reformlarından birisi olarak gösteriliyor. Bu kapsamda Avrupa’da faaliyet gösteren tüm şirketlerin, yeni regülasyonlara uygun davranması gerekiyor.