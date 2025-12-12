WhatsApp'tan Bomba Özellikler! Fotoğrafı Video Yapma ve Dahası

WhatsApp, yılın bitmesine çok az bir zaman kalmışken büyük bir güncelleme yayınladı. Bu güncelleme ile beraber popüler mesajlaşma uygulamasına pek çok yeni özellik geldi. Öne çıkan özellik ve yenilikler arasında ise sesli veya görüntülü not bırakma, Meta AI ile görsel oluşturmada iyileştirmeler, görselleri animasyona çevirme ve çok daha fazlası yer alıyor.

WhatsApp'a Hangi Özellikler Geldi?

Sesli veya görüntülü not bırakma

Sesli olarak konuşurken ifade bırakma

Görüntülü aramada konuşmacıları öne çıkarma

Meta AI'ın görsel oluşturma özelliğinde iyileştirmeler

Meta AI ile görselleri animasyona (kısa videolara) dönüştürme

Web (masaüstü) sürümü için yeni medya sekmesi

Daha net bağlantı ön izlemeleri

Durumlar için yeni çıkartmalar

Kanallarda sorular

WhatsApp'a gelen yeni özelliklerin arasında en çok dikkat çeken özellik, sesli ya da görüntülü not bırakma oldu. Bu özellik, aradığınız fakat ulaşamadığınız kişilere sesli veya görüntülü olarak not bırakmanıza olanak tanıyor. Kullanıcı mesajınızı gördükten sonra aciliyet durumuna göre size en kısa süre içinde geri dönüş yapabiliyor.

Mesajlaşma uygulamasında artık birden fazla kişi konuşurken sohbeti bölmek istemiyorsanız ifade bırakarak diğer insanlara selam verebilirsiniz. Böylece çok önemli bir konu hakkında tartışma yürütülürken konunun dağılmasının da önüne geçebilirsiniz. Bu arada görüntülü aramalarda artık konuşmacılar otomatik olarak öne çıkarılıyor.

Kısa bir süre önce Türkiye'de kullanıma açılan Meta AI'ın görsel oluşturma özelliğinde de birtakım iyileştirmeler yapıldı. Bu iyileştirmeler, Midjourney ve Flux'ın WhatsApp'a entegre edilmesini içeriyor. Öncekine kıyasla nasıl bir gelişme olduğunu öğrenmek için ilk görselinizi oluşturmayı deneyebilirsiniz.

Meta AI artık herhangi bir fotoğrafı animasyona dönüştürebiliyor. Yapay zeka modeli tarafından oluşturulan kısa video, sohbetlerinizi çok daha eğlenceli hâle getiriyor ancak yeni oluşturulan animasyonlar sadece sohbette kalmak zorunda değil. Bunları dilerseniz Instagram gibi sosyal medya uygulamalarında da paylaşabiliyorsunuz.

Mesajlaşma uygulamasının web ya da masaüstü sürümünü kullananlara yeni bir medya sekmesi sunuldu. Bağlantı ön izlemelerinde de bazı değişiklikler yapıldı. Artık uzun bağlantılar sadeleştiriliyor, sohbeti kaplanmasının önüne geçiliyor. Durum paylaşanların ise kullanabileceği yepyeni çıkartmalar mevcut. Ayrıca kanallara da sorular özelliği geldi.