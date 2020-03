WhatsApp Bilgi Kontrol Etme Özelliği Devreye Giriyor

WhatsApp bilgi kontrol etme özelliği yakın zaman sonra kullanıma açılacak. Yeni özellik sayesinde WhatsApp üzerinden size gelen mesajların doğruluğunu, kolayca internet üzerinden arayabileceksiniz.

Dünyanın en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, doğal olarak yanlış bilgilerin en kolay yayıldığı platform haline gelmişti. Her gün onlarca yanlış bilgi içeren paylaşım, uygulama üzerinden yapılır olmuştu. Özellikle yeni tip koronavirüs salgını sonrasında Türkiye'de, sesli mesajların ne kadar hızlı yayıldığını kendi gözlerimizle görmüştük.

Sahte haberler ya da yanlış bilgiler konusunda uzun süredir çeşitli çalışmalar yürüten WhatsApp, kullanıcılarına yeni bir yetenek daha sunmak için hazırlıklar yapıyordu. Uygulama üzerinden gelen uzunca mesajları veya çeşitli bilgiler içeren paylaşımları engellemek isteyen WhatsApp, kolay arama seçeneğini sisteme entegre etti.

WhatsApp seems to have added a search icon next to Forwarded messages to directly search with the content of the forward on Google - fake messages that have been called out, usually show up on top.



Decent move. pic.twitter.com/u0DFnaj2Bi