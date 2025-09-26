WhatsApp'a Instagram'ın Sevilen Özelliği Geldi

WhatsApp, Instagram'ın popüler özelliklerinden biri olan yeniden paylaşmayı WhatsApp'a getirdi. Bu özellik sayesinde başka kullanıcıların durumlarını yeniden paylaşabileceksiniz ancak yeniden paylaşma özelliğine yönelik birtakım kısıtlama seçenekleri de mevcut. Dileyen kişiler, gizlilik ayarlarından değişikliğe gidebilecek.

WhatsApp, Durumları Yeniden Paylaşma Özelliğini Sunuyor

WhatsApp, Android kullanıcılarına durumları yeniden paylaşmalarına imkân tanıyan bir özellik sunmaya başladı. Bu özellik sayesinde durum olarak paylaştığınız fotoğraf ve videoları bir başkası da paylaşabiliyor ancak diğerlerinin bunu yapıp yapamayacağı tamamen sizin gizlilik ayarlarına bağlı. Sizin izin vermemeniz hâlinde kullanıcıların durumları yeniden paylaşmaları mümkün olmuyor.

Uygulamaya yeni eklenen seçenek varsayılan olarak devre dışı bırakıldı. Bu da diğer WhatsApp kullanıcılarının durumunuzu yeniden paylaşabilmesi için manuel olarak izin vermeniz gerektiği anlamına geliyor. Durumunuzu başkalarının yeniden paylaşmasında herhangi bir sakınca görmüyorsanız gizlilik ayarlarından paylaşıma izin verme seçeneğini etkinleştirebilirsiniz.

Durumunuz bir başkası tarafından paylaşıldığında size bununla ilgili bilgilendirmede bulunulacak. Ayrıca paylaşımı yapan kişinin durumunun üst kısmında bunun yeniden paylaşım olduğunu gösteren bir etiket yer alacak. Bu bakımdan Instagram'daki yeniden paylaşma özelliğine benziyor fakat o platformdan farklı olarak yeniden paylaşılan durumda sizin bilgileriniz yer almıyor.

WhatsApp, bu bilgilere muhtemelen kullanıcının gizliliği açısından yer vermiyor. Telegram'ın aksine şu an WhatsApp'ta kullanıcı adı kullanımı mümkün değil ve uygulamada hangi isimle göründüğünüz kişinin rehberinde nasıl kayıtlı olduğunuza bağlı olarak değişiklik gösteriyor. Bu nedenle yeniden paylaşılan durumlarda söz konusu bilgilere yer verilmesi şimdilik imkânsız.

Yine de bu yakın zamanda değişebilir. Mesajlaşma uygulaması şu an ayrıyeten kullanıcı adı seçme özelliğini test ediyor. Bu özellik kullanıma sunulduktan sonra durumları yeniden paylaştığınızda sizin kullanıcı adı bilginize de yer verilebilir veya bunun için ek bir gizlilik seçeneği sunulabilir.

WhatsApp'ta Başkasının Durumu Nasıl Yeniden Paylaşılır?