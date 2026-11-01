WhatsApp Kalabalık Gruplar İçin 4 Yenilik Getirdi

WhatsApp, kalabalık grupları takip etmekte zorlanan kullanıcıların işini kolaylaştıracak 4 yeniliği 29 Ekim 2026'da kullanıma sunmaya başladı. Şirketin WhatsApp grup sohbetlerine getirdiği yenilikler bahsetme filtresi, kalıcı mesaj sabitleme, yeni üyelere sonradan mesaj geçmişi gönderme ve grup durumundan oluşuyor. Dağıtım kademeli ilerliyor ve yeniliklerin bütün hesaplara ulaşması birkaç hafta sürecek.

Bahsetme Filtresi Etiketlendiğiniz Grupları Topluyor

Yeni filtre, sohbet listesinin üstünde Gruplar filtresinin yanında duruyor. Türkçe arayüzde "Bahsetmelere ve yanıtlara" adıyla görünen filtre, sizden bahsedilen ya da mesajınıza doğrudan yanıt verilen okunmamış bütün grup sohbetlerini tek listede topluyor. Grubun tamamına seslenen @herkes mesajları da bu listeye düşüyor.

WhatsApp'ın test sürümlerini takip eden WABetaInfo'ya göre filtre, 24 Ekim 2026'da Android beta programındaki bazı kullanıcılara açılmıştı. Yine bu siteye göre isteğe bağlı olan filtreyi kullanmak istemeyen kişi onu ana listeden kaldırabiliyor. Listeye düşen @herkes etiketi de WhatsApp'ın 4 Ağustos 2026'da tanıttığı grubun tamamını etiketleme özelliğinden geliyor.

Yeni Üyelere Sonradan Mesaj Geçmişi Gönderme

Güncellemeyle grup üyeleri, gruba sonradan katılan birine sohbette onun adına dokunarak son mesajları geriye dönük gönderebiliyor. WhatsApp'ın Türkçe görselinde, bir üyenin grup bağlantısıyla katıldığını bildiren sohbet notunda "Mesaj geçmişini gönderin" bağlantısı görünüyor. Bu yolla giden mesajlar da kişisel sohbetler gibi uçtan uca şifreli kalıyor.

Şirket Grup Mesajı Geçmişi özelliğini 19 Şubat 2026'da kullanıma sunmuştu. O tarihten beri gruba yeni üye ekleyen kişi, ona en az 25 ve en fazla 100 son mesajı gönderip göndermemeyi ekleme sırasında bir düğmeyle seçebiliyor. Gruptaki herkes gönderim sonrasında zaman ve gönderen bilgisi içeren bir bildirim alıyor. Sonradan gönderilen geçmişte de aynı sınırın geçerli olup olmadığı açıklanmadı.

Kalıcı Sabitleme ve Grup Durumu

WhatsApp'ta bir mesajı sohbetin üstüne sabitleyen kullanıcı, mesaj sabitleme süreleri olan 24 saat, 7 gün ve 30 gün arasından birini seçmek zorundaydı. Yeni seçenekle önceden süre belirlemek istemeyen kullanıcı, önemli mesajı kalıcı olarak sabitleyebiliyor. Grup kuralları ya da buluşma adresi gibi uzun süre geçerli bilgileri her ay yeniden sabitleme gereği de böylece ortadan kalkıyor. Seçeneğin menüdeki Türkçe adı ise açıklanmadı.

Grup durumu özelliği gündelik güncellemeleri rehberdeki bütün kişiler yerine belirli bir grubun üyelerine açmaya yarıyor. WhatsApp'ın verdiği örnekte koşu kulübü grubuna uygun bir gönderi aile grubunda yersiz kaçabiliyor. Gruptaki herkes bu durumları görüntüleyebiliyor, ifade bırakabiliyor ve kendi durumunu ekleyebiliyor. Normal durumlar gibi bu gönderiler de 24 saat sonra kayboluyor.

Yeniliklerin Türkiye'ye Gelişi

WhatsApp'ın blog yazısında dağıtım takvimi ve platform bilgisi yok. WABetaInfo'ya göre özellikler Android ve iOS'un son sürümlerinde bazı kullanıcılara açıldı ve öteki hesaplara birkaç hafta içinde ulaşacak. Şirket yazıyı Türkçe olarak da yayımladı ve tanıtım görselini Türkçe arayüzle hazırladı. Yazıda Türkiye için ayrı bir tarih ya da kısıtlama geçmiyor.

Yenilikleri görmek için WhatsApp uygulamasını güncel tutmak gerekiyor. Dağıtım kademeli ilerlediği için özelliklerin bir kısmı son sürümü kuran hesaplarda da birkaç hafta görünmeyebilir. WhatsApp Web ve masaüstü uygulaması için de bir tarih yok.

Editörün Yorumu

Onlarca grubu sessize alan biri için 4 yeniliğin en işe yarayanı bahsetme filtresi olacak. Kendisine yazılanı bulmak için artık her sohbeti tek tek açması gerekmeyecek. Kalıcı sabitlemeyi de beğendim ama bir çekincem var: kimsenin kaldırmadığı eski bir duyuru aylarca sohbetin üstünde durabilir. Grup durumunun da gönderilerini aile ve iş grupları arasında ayırmak isteyenlere Instagram'daki Yakın Arkadaşlar listesine benzer bir alışkanlık kazandıracağını tahmin ediyorum.