WhatsApp Hikayeler’e Yeni Özellik!

WhatsApp’a getirilen yeni özellik sayesinde, artık WhatsApp hikayelerini Facebook’ta hikaye olarak paylaşmak mümkün hale geldi.

Geçtiğimiz aylarda kullanıcıların WhatsApp durumlarını Facebook hikayelerinde paylaşmalarını sağlayacak yeni bir özelliğin test edilmeye başlandığı sızdırılmıştı. Daha sonraki sızıntılarda ise testlerin başarılı olduğu ve söz konusu özelliğin yakın zamanda kullanıma sunulacağı söylenmişti.

İlk olarak Hindistan'daki bazı kullanıcılar yeni özelliğin uygulamanın 2.19.258 sürümüne sahip Android akıllı telefonlar için geldiğini ancak iOS için henüz gelmediğini iddia etmişti.

Şu sıralar ise hikayelerle ilgili bu yeni özellik WhatsApp’ın hem Android hem de iOS sürümleri için kullanıma sunuldu. An itibariyle birçok kullanıcıya ulaşan özelliğin yaklaşık 1 hafta içerisinde tüm kullanıcılara ulaşması bekleniyor.

Yeni özellik sayesinde artık WhatsApp durumunuzu doğrudan Facebook’ta hikaye olarak paylaşabiliyorsunuz. Bunun için WhatsApp’ın yanı sıra Facebook, Facebook Mobil ya da Facebook Lite uygulamalarından birine sahip olmanız gerekiyor.

WhatsApp Hikayesini Facebook’ta Paylaşmak

Öncelikle WhatsApp uygulamanızın en güncel sürüme sahip olduğundan emin olmanız gerekiyor. Bunun için gerekiyorsa uygulamanızı güncelleyin.

Durumunuzda herhangi bir şey paylaştıktan sonra durumunuza tıklayın. Daha sonra yandaki ‘üç nokta’ seçeneğine dokunduktan sonra gelen seçenekler arasından ‘Facebook’ta Paylaş’ı seçin.

Bu aşamadan sonra Facebook uygulaması açılıyor ve paylaşım için onayınız isteniyor. Onay verdikten sonra WhatsApp hikayeniz Facebook hikayenizde paylaşılmış oluyor.