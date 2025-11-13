WhatsApp Çok Fazla RAM Kullanmaya Başladı! Peki Ama Neden?

WhatsApp'ın masaüstü uygulaması yeni bir güncelleme aldı ancak bu güncelleme, Windows kullanıcılarında bazı performans sorunlarına neden oldu. Yeni güncellemeyi alan kullanıcıların aktardığı bilgilere göre mesajlaşma uygulamasının masaüstü sürümünün kaynak kullanım oranında çok büyük bir artış meydana geldi.

WhatsApp'ın Masaüstü Sürümü Daha Çok RAM Kullanıyor

WhatsApp, Windows 11 kullanıcılarına sunduğu masaüstü uygulaması için yayınladığı güncelleme ile bu sürümün çalışma biçimini değiştirdi. Bu versiyon artık WebView2 teknolojisini kullanıyor. Söz konusu teknoloji, WhatsApp'ın web sürümünün uygulamanın içine yerleştirilmesine olanak tanıyor. Kaynakların daha iyi yönetilmesi açısından başvurulan bu yöntem beraberinde birçok sorunu da getirdi.

Uygulamanın masaüstü versiyonunda yapılan değişiklik, düşük performansa neden oldu. Eski uygulama sadece 18 MB RAM kullanırken uygulamanın şu anki hâli, WhatsApp'ın giriş ekranında bile 300 MB'a kadar RAM kullanıyor. Hatta tüm sohbetler yüklenirken bu kullanım 2 GB'a kadar yükseliyor.

İşin ilginç tarafı, uygulama arka planda dururken bile yüksek RAM kullanmayı sürdürüyor. Uygulama boşta dururken bile ortalama 1.2 GB RAM kullanıyor. Eski uygulamanın ise arka planda genellikle 190 MB RAM kullandığı görülüyordu. Boşta ise bu miktar 100 MB'ın altında kalıyordu.

Sorunun ne kadar kritik olduğu özellikle birden fazla kişi ile sohbet ederken görülüyor. Yeni masaüstü uygulamasını test eden kullanıcılar, çok fazla kişi ile konuşma gerçekleştirilirken RAM kullanımının 3 GB'a kadar çıktığını söyledi. Ayrıca yükleme sürelerinin artık çok daha yüksek olduğu ve Windows bildirimlerinde gecikmeler yaşandığı da belirtildi.

Bütün bu sorunları göz önünde bulunduran WhatsApp kullanıcıları, masaüstü sürümünü kullanmak yerine mesajlaşma uygulamasını Google Chrome veya Microsoft Edge gibi web tarayıcıları üzerinden kullanmayı tercih ediyor. Ancak WebView2 teknolojisinin 2.2584.3.0 güncellemesi ile birlikte geldiğini, bu güncellemeyi henüz almadıysanız eski uygulamayı bir süre daha kullanabileceğinizi belirtelim.