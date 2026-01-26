WhatsApp Paralı Mı Oluyor? Yeni Abonelik Dönemi Başlıyor!

Dünyanın en popüler çevrim içi mesajlaşma ağı WhatsApp şu sıralar oldukça kritik bir dönemeçten geçiyor. Bilmeyenler için platform kısa bir süre önce Durum ve Kanallar bölümünde reklamlı içerikleri test etmeye başlamıştı. Şirket şimdi ise yeni reklamlarla karşılaşmak istemeyen kullanıcılar için reklamsız abonelik sistemini devreye almaya hazırlanıyor.

WhatsApp Reklamsız Abonelik Sistemi Üzerinde Çalışıyor

Platformun geçtiğimiz günlerde yayınlanan 2.26.3.9 kodlu beta sürümünde yeni abonelik sistemine dair önemli detaylar tespit edildi. Buna göre tıpkı YouTube Premium veya Spotify Prremium modellerinde olduğu gibi kullanıcılar aylık belirli bir ücret ödeyerek WhatsApp'ı tamamen reklamsız kullanabilecekler.

Öte yandan Meta ilk etapta WhatsApp için yalnızca reklam odaklı bir model planlıyordu. Ancak Avrupa Birliği ve İngiltere'deki düzenleyici kurumların reklamsız abonelik hakkı konusundaki yoğun baskıları şirketi geri adım atmaya zorladı. Bu kapsamda reklamların yanı sıra ücretli bir abonelik seçeneğinin de devreye alınacağı belirtiliyor.

Ne Zaman Kullanıma Sunulacak?

WhatsApp an itibarıyla hem reklam altyapısını hem de yeni abonelik planını test ediyor. Bu nedenle değişikliklerin ne zaman yayına alacağı henüz bilinmiyor. Öte yandan Meta'nın geçmişteki hamleleri bize bu konuda bazı önemli ipuçları veriyor.

Şirket test süreçlerinin tamamlanmasının ardından sadece birkaç ay içinde Facebook ve Instagram'da benzer reklamsız abonelik sistemini uygulamaya koymuştu. Bu bağlamda WhatsApp’ın da ücretli üyelik planını önümüzdeki aylarda kullanıma sunması bekleniyor.

Özellikle Avrupa Birliği'nin katı veri ve gizlilik yasaları nedeniyle değişikliklerin ilk olarak Avrupa bölgesindeki kullanıcılara açılması bekleniyor. Test sürecinin başarılı geçmesi durumunda yeni modelin, ABD ve Türkiye de dahil olmak üzere küresel çapta kademeli olarak tüm kullanıcılara sunulması bekleniyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce WhatsApp'ta reklam sistemi devreye alınmalı mı? Yorumlarda buluşalım.