WhatsApp, Veri Güvenliği Konusunda Önemli Bir Adım Attı

Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp'ın, kullanıcılarına ait bazı kişisel verileri, izin almaksızın Facebook ile paylaşması, Avrupa ülkeleri tarafından tepki çekmişti. "Veri güvenliği" tartışmalarının ortasında kalan popüler uygulama, çok önemli bir karara imza attı.

Wabetainfo'nun haberine göre, WhatsApp, kullanıcıların verilerini indirebilecekleri bir özelliği devreye sokuyor. 2.18.50 Android beta sürümüyle birlikte gün yüzüne çıkan özellik sayesinde, tüm verilerinizi tek bir tıkla görüntüleyip indirebileceksiniz.

Facebook çatısı altında bulunan Whatsapp, kullanıcıların verilerini Facebook ve Instagram ile paylaşıyor. Her iki sosyal medya platformu da, bu verilerden hareketle kullanıcılara yönelik reklam politikasını belirliyor. Özellikle Avrupa'daki ülkelerde büyük bir tartışmaya yol açan bu durum, WhatsApp'ın başını uzun bir zamandır ağrıtıyor.

2016 yılında Hamburg Veri Güvenliği Temsilcisi Facebook'a uyarıda bulunmuş ve bugüne kadar Facebook’a aktarılan 35 milyon Alman WhatsApp kullanıcısına ait tüm verilerin silinmesi gerektiği bildirmişti. Benzer şekilde Fransız Veri Koruma Otoritesi (CNIL) de WhatsApp’a Facebook ile veri paylaşmayı durdurması için bir ay süre verdiğini açıklamıştı.

Her iki düzenleyici otoritenin baskısıyla karşı karşıya kalan popüler mesajlaşma uygulaması, yeni özelliği ile mevcut hukuksal düzenlemelere uymak için önemli bir adım atmış oldu.

WhatsApp Verileri Nasıl İndiriliyor?

WhatsApp verilerinizi indirmek için ayarlar bölümünden 'Hesabım' başlığına tıklayıp, ardından da 'Verilerimi İndir' seçeneğine tıklıyorsunuz. Fakat bu isteğiniz hemen yerine getirilemiyor. Verilerinizi indirmeden önce hazırlanması için istek göndermeniz gerekiyor.

‘Rapor iste’ butonuna tıklayarak isteğinizi gönderiyorsunuz. Bir süre geçtikten sonra ise verilerinizin hazırlandığına ve indirilebileceğine dair WhatsApp’tan bildirim gönderiliyor. Bununla birlikte raporun hazırlanması yaklaşık 20 günü buluyor. Özelliğin 25 Mayıs 2018 tarihinden itibaren kullanıma sunulması bekleniyor.