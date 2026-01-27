Bomba İddia: WhatsApp, Tüm Konuşmalarınızı Görebiliyor

WhatsApp, büyük bir gizlilik krizi ile gündeme geldi. Güney Afrika, Brezilya, Avustralya, Hindistan ve Meksika da dahil olmak üzere pek çok ülkeden davacılar, Meta'nın sohbet içeriklerinin "uçtan uca şifreleme" yöntemi ile korunduğuna yönelik ifadelerinin bir yalandan ibaret olduğunu, çalışanların kullanıcıların bütün konuşmalarına erişebildiğini ileri sürdü.

WhatsApp'ın Güvenli Olmadığı İddia Ediliyor

Meta, şimdiye kadar sayısız kez WhatsApp'ın uçtan uca şifreleme yöntemini kullandığını belirtti. Bilmeyenler için bu yöntem, mesajların sadece gönderici ve alıcı tarafından okunmasını sağlıyor. Bir mesaj iletilirken üçüncü bir kişinin eline geçse dahi o kişide anahtar olmadığı için içeriğine göz atamıyor.

Davacılar, mesajlaşma uygulamalarında artık bir standart hâline gelen bu özelliğin WhatsApp'ta hiçbir zaman olmadığını ileri sürdü. Çok sayıda kişi tarafından açılan davada WhatsApp ve onun çatı şirketi Meta'nın tüm özel sohbetleri sakladığını, analiz ettiğini ve bunlara erişebildiğini belirtti.

Meta'dan Cevap Gecikmedi

Meta'nın sözcüsü Andy Stone, yeni iddialara karşı verdiği yanıtta mesajların şifreli olmadığını söylemenin hem yanlış hem saçmalıktan ibaret olduğunu belirtti. WhatsApp'ın on yıldır Signal protokolünü kullanarak şifreleme yaptığının altını çizen Stone, bu davayı başlı başına bir kurgudan ibaret olarak nitelendirdi.

Elon Musk ve Dahası, İddialar Hakkında Yorum Yaptı

X'in (eski adıyla Twitter) patronu Elon Musk, WhatsApp'a yönelik açılan dava ile ilgili bir haberi yeniden paylaşarak "WhatsApp güvenli değil. Signal bile şüpheli" ifadelerini kullandı. WhatsApp'ın en büyük rakiplerinden Telegram'ın kurucusu Pavel Durov ise "WhatsApp'ın 2026 yılında hâlâ güvenilir olduğuna inanmak için deli olmak gerekiyor" dedi.