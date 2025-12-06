Spotify Wrapped Etkisi Her Yerde! Wikipedia 2025 Özetini Paylaştı

Spotify, ilk olarak 2016 yılında yayınladığı Spotify Wrapped ile yıl sonu özetlerini bir tür geleneğe dönüştürdü. Geçtiğimiz günlerde başta müzik platformları olmak üzere pek çok çevrim içi hizmet 2025 yılına ait genel ve kişiselleştirilmiş özetler yayınladı. Bunların arasına şimdi de çevrim içi ansiklopedi olarak tanımlanan Wikipedia veya diğer bir deyişle Vikipedi katıldı.

Wikipedia 2025 Özetini Yayınladı

Şimdiye kadar Spotify, Apple Music, YouTube Music, Google Fotoğraflar, Discord ve Google arama motoru da dahil olmak üzere birçok popüler çevrim içi platformdan yıl sonu özeti geldi. Bu özetlerin yayınlanmasından sadece birkaç gün sonra Wikipedia da bu trende katılarak kendi Wrapped tarzı özetini sunmaya başladı fakat diğerlerinden önemli bir farkı bulunuyor.

Vikipedi, kişiselleştirilmiş özetleri sadece mobil uygulama kullananlara gösteriyor. Bir kullanıcı eğer yıl boyunca nasıl vakit geçirdiğini öğrenmek istiyorsa Wikipedia'nın mobil sürümünü kullanması gerekiyor. Platforma Google Chrome veya Opera gibi web tarayıcıları üzerinden erişenler ne yazık ki bu imkândan yararlanamıyor.

Yeni özetler, kullanıcılara uygulamada geçirilen süre, okunan makale sayısı ve yıl boyunca en çok ilgi duyduğu konulara hızlıca bir bakış atma fırsatı sunuyor. Diğer platformlardan da aşina olabileceğini istatistiki bilgilere erişim sağlıyorsunuz. Wikipedia başlı başına bir öğrenme yeri olduğu için diğerlerinden farklı olarak gelecek yıl kendinize daha çok vakit geçirme gibi hedefler koyabilirsiniz.

Wikipedia'nın 2025 İstatistikleri