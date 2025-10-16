Windows 11'e Android ve iOS'in Popüler Özelliği Geldi

Microsoft, bu haftanın başlarında Windows kullanıcılarına 16 Ekim 2025'te büyük bir şey olacağını açıklamıştı. Bunun üzerine ise gözler Windows 11'e çevrilmişti. Şirketten beklenen o duyuru geldi. Teknoloji devi, Android ve iOS işletim sistemlerinde uzun zamandır kullanılabilen sesli asistan etkinleştirme özelliğinin kullanıma sunulduğunu belirtti.

Windows 11'de "Hey Copilot" Dönemi Başlıyor

Microsoft, Windows 11 işletim sistemi ile birlikte gelen Copilot'un artık sesli komut kullanılarak etkinleştirilebileceğini duyurdu. Android işletim sistemine sahip akıllı telefonlarda Gemini asistanını kullanmak için "Hey Google", iPhone'lardaki Siri'yi etkinleştirmek içinse "Hey Siri" komutunu kullanıyoruz. Windows 11'de ise artık "Hey Copilot" komutunu kullanarak yapay zeka destekli asistana talimat verebileceğiz.

Copilot'u sesli komut ile etkinleştirmek için Copilot'u açtıktan sonra sol alt köşedeki profil simgesine basıp ayarların üzerine basmanız ve açılan pencereden "Hey Copilot" seçeneğini etkinleştirmenizin yeterli oluyor. Daha sonra "Hey Copilot" komutunu kullandığınızda asistan sizi dinlemeye başlıyor. Copilot'un sizi dinlemeye başlaması hâlinde ekranda küçük bir pencerenin belirlediğini görüyorsunuz.

Asistan etkinleştirildikten sonra istediğiniz herhangi bir konu hakkında soru yöneltebilirsiniz. Bu saatin kaç olduğu da olabilir, tarihte bugün ne olduğu da olabilir. Hatta ona yapması gereken bir şey de söyleyebilirsiniz. Örneğin "bugün yaşanan en önemli olayları listele" şeklinde bir komut verebilirsiniz. Copilot, gündemdeki tüm önemli olaylara hızlı bakış atmanızı sağlayacak.

Android ya da iPhone'daki asistanlara benzer şekilde Windows 11'deki Copilot asistanı da belirli bir sürenin sonunda hiçbir şey söylenmezse otomatik olarak devre dışı kalıyor ve siz tekrardan "Hey Copilot" diyene kadar dinleme yapmıyor. Bunun yerine "X" seçeneğine basarak kendiniz kapatabilir veya ona "bay bay" diyerek kapanmasını sağlayabilirsiniz.

Bu özelliğin Copilot+ PC'lere özel olmadığını belirtelim. Copilot'un yüklü olduğu tüm Windows 11 bilgisayarlarda kullanıma açık durumda. Her Windows kullanıcısı, Copilot'u sesli etkinleştirme özelliğini tamamen ücretsiz bir şekilde kullanabilir. Herhangi bir bölge ya da dil sınırlaması bulunmuyor. Ayarlara eklenen yeni seçenek, Copilot'un olduğu her ülkede etkinleştirilebiliyor.