WordPress 5.3, Blok Editör ve Yeni Temalarla Geliyor

WordPress.org, blog yönetim aracındaki kullanıcı deneyimini geliştirmeye odaklanan WordPress 5.3'ü kullanıma sundu. Yeni sürümde blok editör iyileştirmeleri, genişletilmiş tasarım esnekliği, yeni temalar gibi detaylar ön planda.

WordPress, internet sitelerinin neredeyse yüzde 30’unun temelini oluşturan bir içerik yönetim sistemi. Wordpress'in en son sürümü ise Rahsaan Roland Kirk'e ithafen “Kirk” olarak adlandırıldı. WordPress 5.3, blok düzenleyici ile daha sezgisel ve gelişmiş erişilebilirliğe yer veriyor. Hatta WordPress.org'a göre yeni sürümde 150'den fazla yeni özellik ve kullanılabilirlik geliştirme bulunuyor.

Optimize edilmemiş, yüksek çözünürlüklü resimler yüklemek için geliştirilmiş görüntü desteği de sunan yeni Wordpress'in ayrıca yeni bir "Twenty Twenty" temasıyla dikkat çektiğini belirtmek gerekiyor. Wordpress 5.3'ün başlıca özellikleri şu şekilde:

Yeni Grup bloğu, sayfanızı kolayca bölümlere ayırmanızı sağlıyor.

Sütunlar bloğu, sabit sütun genişliklerini destekliyor.

Önceden tanımlanmış yeni düzenler, içeriği gelişmiş tasarımlara yerleştirmeyi kolaylaştırıyor.

Başlık blokları artık metin ve arka plan rengi için kontrollere sahip.

Ek olarak, WordPress 5.3 otomatik döndürme ve yönetici e-posta doğrulaması içerir. Yani resimleriniz gömülü verilere göre döndürülebiliyor. Ayrıca yönetici olarak oturum açtığınızda 'sürekli hatırla'yı güçlendirmek için e-posta doğrulaması da isteniyor.