World Of Warcraft: Shadowlands'in Ön Sipariş Miktarı Dudak Uçuklatıyor!

World of Warcraft: Shadowlands, ön sipariş miktarı bakımından önceki genişleme paketlerinin tamamını geride bırakarak büyük bir rekorun altına imza attı. Uzun bir zamandır beklenen genişleme paketinin çıkış tarihi ilk olarak ekim ayında çıkacağı duyurulmuş olsa da ilerleyen günlerde bu tarih belirli olmayan bir tarihe kadar uzatılmıştı ancak şirket tarafından yapılan son açıklama doğrultusunda paketin 23 Kasım'da piyasaya sürüleceği kesinleşmiş ve oyuncuların kafasındaki soru işaretleri giderilmişti.

Oyuncular, Shadowlands gelmeden önce sadece birkaç hafta daha beklemek zorunda kalmışken Blizzard çoktan WoW'a yeni içerikler eklemeye başladı. WoW'un Shadowlands'ten önceki yaması ekim ayının ortasında yayımlanmıştı. Oyuna gelen bu yama, oyunculara daha sorunsuz bir seviye sistemi sunmak için seviye sınırı azaltılmış ve karakter özelleştirme ile ilgili birtakım yenilikler yapılmıştı.

World of Warcraft: Shadowlands'ten Dudak Uçuklatan Ön Sipariş Miktarı!

World of Warcraft'ın yeni genişleme paketi Shadowlands'in çevresinde heyecanla beklemeye devam oyuncularının verdiği ön siparişten oyunun geliştiricilerinin elde ettiği kazancın devasa miktarı elbette ki şaşırtıcı olmayacaktır. Activision Blizzard, yakın bir tarihte yaptığı açıklamada, Shadowlands genişleme paketinin bu zamana kadar geliştirilmiş herhangi bir genişleme paketinden çok daha fazla sipariş edildiğini söyledi.

Blizzard, Shadowlands'in çıkış tarihinin ertelenmesinden sonra ön sipariş vermekten vazgeçen herkese para iadesi teklif etmeye başlamıştı ancak bunun ön sipariş rekoru bakımından çok büyük etkisinin olmadığı düşünülüyor. Blizzard, paketin ertelendiğini söylerken net bir çıkış tarihi vermemiş olsa da oyuncuların tahmin ettiği tarihten önce gelmişti. Görünüşe bakılırsa oyuncuların yeşeren ümidi uzun bir zaman daha bu şekilde kalacak çünkü Shadowlands için verilen ön siparişlerin sayısı giderek katlanıyor.

Shadowlands'in Çıkış Tarihi Neden Ertelenmişti?

Blizzard Entertainment, World of Warcraft: Shadowlands'in ertelendiğini duyurduğu açıklamada, şirketin kaliteye daha çok önem verdiğini, Shadowlands'in onlara göre oldukça özel olduğunu dile getirmiş ve geliştiricilerin paket oyuncuların beğenisine sunulmadan önce biraz daha zamana ihtiyacını olduğunu söylemişti.

Peki, 23 Kasım 2020 tarihinde çıkması planlanan genişleme paketi hakkında siz neler düşünüyorsunuz? Sizce genişleme paketi ön sipariş bakımından önceki genişleme paketleriyle arasındaki farkı açacak kadar iyi mi görünüyor? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından belirtebilirsiniz.