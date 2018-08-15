X-ray Cihazında Kaybolan Telefon İçin Emsal Karar

Atatürk Havalimanı’nda cep telefonunu x-ray cihazına koyan ve telefonu o sırada kaybolan avukat, kayıp telefonu için tazminat davası açmıştı. Mahkeme, "Can ve mal güvenliği bina yönetimi ve özel güvenliğe emanettir" diyerek havaalanı işletmeciliğini ve güvenlik şirketini tazminat ödemeye mahkûm etti.

Avukat Hacı Asım Özcan, 25 Aralık 2015 tarihinde İzmir’e gitmek için Atatürk Havalimanı güvenlik noktasına gelmişti. 06.00 sularında havalimanına gelen avukat, iç hatlar terminaline gitmek için geçtiği x-ray cihazına cep telefonunu bırakmıştı. Görevliye telefonunda bulunan elektronik check-in barkodunu gösterdikten sonra telefonunu kutuya koyan Özcan, kutuyu tekrar aldığında telefonunun olmadığını gördü. X-ray cihazında bulunan diğer eşyalarını bekledikten sonra cep telefonunun ortada olmadığını gören avukat, durumu yetkililere bildirdi.

Polislerle birlikte x-ray görüntülerini incelediği sırada uçak saatinin gelmesinin ardından güvenlik noktasını terk eden Hacı Asım Özcan, Telefonunu bulma uygulamasından halen Atatürk Havalimanı’nda gözüktüğünü gören Özcan, bir çalışanını havalimanına gönderdi. Bütün çabalarına rağmen telefonu bulunamayan Özcan, İstanbul’a döndüğünde polise giderek şikayetçi oldu. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne de telefonunun değeri olan 2 bin 250 TL değerinde İstanbul Terminal İşletmeciliği A.Ş. ve TAV Özel Güvenlik Hizmetleri A.Ş.’ye maddi tazminat davası açtı.

Mahkeme, dava sonucunda güvenlik şirketinin ihmalinin olduğuna karar vererek, güvenlik şirketinin 25 Aralık tarihinde telefonun ikinci el fiyatı olan 1.350TL’yi ödemesi gerektiğini söyledi. Kararda “Talimatlara göre havalimanını kullanan her yolcu telefonunu cihaza bırakmalıdır ancak bu işlem yine talimatla belirtilen görevlilerin refakatinde ve onların sorumluğunda gerçekleşecektir” ifadeleri kullanıldı.