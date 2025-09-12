Xbox'ta 1.421 TL'lik 4 Oyun Kısa Süreliğine Bedava! Acele Edin

Microsoft tarafından başlatılan kampanya kapsamında Xbox mağazasında RPG'den simülasyona kadar çeşitli türlerde dört oyun kısa süreliğine ücretsiz hâle geldi. Bu oyunlar sayesinde hafta sonu boyunca keyifli vakit geçirebilirsiniz. Eğer oyunları oynamaya devam etmek isterseniz satın almanız gerekecek.

Xbox'ta Hangi Oyunlar Ücretsiz Oldu?

Xbox mağazasında başlayan "Free Play Days" kampanyası kapsamında Empyreal, Rogue Waters, Bad North: Jotunn Edition ve The Escapists: The Walking Dead bedava oldu. Kampanya 14 Eylül'de sona erecek. Belirtilen tarihe kadar oyunları ücretsiz oynayabilirsiniz.

Türkçe arayüz desteğine sahip olan Bad North ve sıra tabanlı rogue-lite türündeki Rogue Waters'ı tüm Xbox oyuncuları oynayabilir. The Escapists: The Walking Dead ve Empyreal'a erişebilmek için Xbox Game Pass'in Ultimate, Standart veya Core aboneliğine sahip olmak gerekiyor.

Kampanya sona erdikten sonra oyunları oynamaya devam etmek isterseniz satın almanız gerekiyor. Bunun için bir indirim kampanyası da mevcut. Empyreal 775 TL'den 255,75 TL'ye, Rogue Waters 550 TL'den 275 TL'ye, Bad North: Jotunn Edition 39 TL'den 7,80 TL'ye, The Escapists: The Walking Dead ise 57,50 TL'den 11,50 TL'ye düştü.

Empyreal Nasıl Bir Oyun?

Bilim kurgu temalı Empyreal, en iyi RPG oyunları arasında yer alıyor. Etkileyici bir atmosfere sahip olan oyunda devasa bir Monolit'i keşfetmek için tehlikeli bir yolculuğa çıkıyoruz. Silent Games tarafından geliştirilen oyunda yalnızca tek oyunculu mod mevcut. Oyun 2025 yılının mayıs ayında çıktı.

The Escapists: The Walking Dead Nasıl Bir Oyun?

The Escapists: The Walking, The Escapists'in mekaniklerini The Walking Dead evreniyle birleştiren bir oyundur. Zombi salgınının yaşandığı bir dünyada geçen oyunda Rick Grimes'ı kontrol ediyoruz. Amacımız ise hayatta kalmaya çalışmak. Oyunda ayrıca Glenn, Maggie, Hershel ve Michonne gibi karakterler de bulunuyor.

Piksel grafiklere sahip olan oyunda etraftan bulduğumuz malzemeleri kullanarak yeni aletler ve silahlar üretebiliyoruz. Oyunda ayrıca Harrison Memorial Hastanesi ve Greene Aile Çiftliği gibi tanıdık mekanlar da bulunuyor. Team17 tarafından geliştirilen oyunda tek oyunculu mod mevcut.

Rogue Waters Nasıl Bir Oyun?

Rogue Waters, sıra tabanlı taktiksel bir rogue-lite oyunudur. Korsan temalı oyunda gemi savaşlarının yanı sıra yeni yerler keşfetme imkânı da mevcut. Mürettebatımıza yeni kişiler alabiliyor, onları farklı sınıflarda eğitebiliyor ve yeteneklerini geliştirebiliyoruz. Her karakterin kendine özgü becerileri ve oyun tarzına uygun yetenekleri bulunuyor.

Bad North: Jotunn Edition Nasıl Bir Oyun?

Bad North: Jotunn Edition, kule savunma oyunları oynamayı seven oyunculara hitap ediyor. Minimalist bir tasarıma sahip olan oyunda adaları savunmaya çalışıyoruz. Bunun için askerleri doğru yerlere yerleştirmemiz ve yönetmemiz gerekiyor. Oyunda taktiksel kararlar son derece önemli.

Her turda farklı bir ada haritasıyla karşılaşıyoruz. Bu, oyunun tekrar oynanabilirliğini artırıyor. Ayrıca her seferinde yeni bir strateji geliştirmemizi gerektiriyor. Başarılı savunmalar yaptıkça askerlerimizi geliştirebiliyor ve çeşitli ekipmanlara sahip olabiliyoruz. 2018 yılında piyasaya sürülen oyunda Türkçe arayüz desteği mevcut. Oyunda ayrıca tek oyunculu mod bulunuyor.