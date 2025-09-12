Steam'de 3.016 TL'lik Üç Oyun Kısa Süreliğine Ücretsiz Oldu

Valve, oyunculara çeşitli kampanyalar ve fırsatlar sunmaya devam ediyor. En popüler dijital oyun mağazalarından biri olan Steam'de başlatılan kampanya kapsamında üç oyun kısa süreliğine ücretsiz hâle geldi. Simülasyon ve RPG türlerindeki bu oyunlar sayesinde hafta sonu boyunca keyifli zaman geçirebilirsiniz.

Steam'de Hangi Oyunlar Ücretsiz Oldu?

Steam'de Squad, Dune: Awakening ve Surviving Mars bedava oldu. Bu oyunları üç gün boyunca (15 Eylül 2025 saat 20.00) ücretsiz oynayabilirsiniz. Oyunları ücretsiz oynamak için öncelikle Steam üzerinden oyunun sayfasını ziyaret edin ve ardından "Oyunu Oyna" butonuna tıklayın. Bu adımı uyguladıktan sonra oyunları indirip yükleyebilir ve oynamaya başlayabilirsiniz.

Eğer kampanya sona erdikten sonra oyunları oynamaya devam etmek isterseniz satın almanız gerekiyor. Bunun için bir indirim kampanyası da mevcut. Yüzde 60 oranında indirime giren Squad, 24,99 dolar (1.033 TL) yerine 9,99 dolar (413 TL) fiyat etiketiyle satılmaya başlandı.

Türkçe arayüz ve alt yazı desteğine sahip olan Dune: Awakening ise yüzde 20 indirime girdi. Oyunun fiyatı 29,99 dolardan (1.240 TL) 23,99 dolara (992 TL) düştü. Surviving Mars yüzde 67 indirim ile 17,99 dolar (744 TL) yerine 5,93 dolara (245 TL) satılıyor. İndirim kampanyası Surviving Mars ve Squad için 18 Eylül, Dune: Awakening için 22 Eylül'de bitecek.

Squad Nasıl Bir Oyun?

Gerçekçi oynanışıyla öne çıkan Squad, en iyi savaş oyunları arasında yer alıyor. 100 oyuncuya kadar destekleyen geniş haritalarda iletişim büyük öneme sahip. Piyade ve keskin nişancı dahil çeşitli sınıflar mevcut. HEr sınıfın kendine özgü görevleri ve ekipmanları yer alıyor. Ayrıca tank ve helikopter dahil çeştili araçlar da kullanabiliyoruz.

Squad Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 (x64)

Windows 10 (x64) İşlemci: Intel Core i5-8400, AMD Ryzen 3600

Intel Core i5-8400, AMD Ryzen 3600 RAM: 8 GB

8 GB Ekran Kartı: NVIDIA GTX 1060 / AMD Radeon RX 580

NVIDIA GTX 1060 / AMD Radeon RX 580 DirectX: Sürüm 12

Sürüm 12 Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Genişbant İnternet bağlantısı Depolama: 65 GB kullanılabilir alan

Dune: Awakening Nasıl Bir Oyun?

Dune: Awakening açık dünya, hayatta kalma ve RPG türlerinde bir oyundur. Oyunun büyük açık dünyasını keşfederken aynı zamanda hayatta kalmaya çalışıyoruz. Oluşturduğumuz karakteri geliştirebiliyor ve hikâye odaklı görevleri tamamlayabiliyoruz. Kaliteli grafiklere sahip oyun 2025 yılının haziran ayında çıktı.

Dune: Awakening Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit veya daha yeni bir işletim sistemi

Windows 10 64-bit veya daha yeni bir işletim sistemi İşlemci: Intel Core i5-7400 / AMD Ryzen 3 1200

Intel Core i5-7400 / AMD Ryzen 3 1200 RAM: 16 GB

16 GB Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 GB) / AMD Radeon 5600XT (6 GB)

NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 GB) / AMD Radeon 5600XT (6 GB) DirectX: Sürüm 12

Sürüm 12 Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Genişbant İnternet bağlantısı Depolama: 60 GB kullanılabilir alan

Surviving Mars Nasıl Bir Oyun?

Şehir kurma oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden Surviving Mars, kurduğumuz koloniyi yönetmeye çalışıyoruz. Yeni binaların, teknolojilerin ve araçların kilidini açmak için araştırma yapmamız gerekiyor. Bu araştırmalar, koloninin verimliliğini artırıyor ve yeni hayatta kalma çözümleri sunuyor.

Surviving Mars Minimum Sistem Gereksinimleri