Hemen Bad North indirin ve bu minimalist, zorlu oyun ile taktiksel becerilerinizi test edin.

Kemal Tavus - 26 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Plausible Concept tarafından geliştirilen ve Raw Fury tarafından yayınlanan Bad North 2018 yılında piyasaya sürüldü. Pek çok platformda oynanabilir olan Bad North mobil platformlarda da oynanabilir durumda.

Viking saldırılarına maruz kalan bir adayı savunduğumuz bu oyunda amacımız gelen tüm birimlerden sağ kurtulmak, taktik ve stratejimizi kullanarak bir sonraki düşman dalgasına hazırlanmaktır.

Oldukça basit kontrollere sahip olan bu oyun göründüğünden biraz daha zordur. Her seviyeye uygun bir oyun olan Bad North minimalist tasarımıyla da göz dolduran, ilgi çeken bir yapım.

Bad North, İskandinav mitolojisi temalı en iyi oyunlardan biridir. Eğer taktik ve strateji oyunlarına ilginiz varsa, bir de bu tema ilginizi çekiyorsa Bad North’u muhakkak oynamalısınız.

Bad North İndir

Hemen Bad North indirin ve bu sade ama zorlu oyun ile taktiksel becerilerinizi test edin. Göründüğünden çok daha fazlasına sahip olan bu oyunda hayatta kalın, yağmacıları defedin, daha zorlu mücadeleler için hazırlık yapın.

Bad North Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : Windows 7+

: Windows 7+ İşlemci : AMD Athlon X4 5350, Intel Core i3-2100T ya da eşdeğeri

: AMD Athlon X4 5350, Intel Core i3-2100T ya da eşdeğeri Bellek : 4 GB RAM

: 4 GB RAM Ekran Kartı : GeForce GTX 480M, Radeon HD 6790 ya da eşdeğeri

: GeForce GTX 480M, Radeon HD 6790 ya da eşdeğeri DirectX : Sürüm 11

: Sürüm 11 Depolama: 200 MB kullanılabilir alan