6.827 TL'lik 4 Oyun Kısa Süreliğine Ücretsiz! Black Ops 7 ve Dahası

Xbox mağazasında kaçırılmayacak bir kampanya başladı. Bu kampanya kapsamında aksiyondan MMORPG'ye kadar çeşitli türlerde dört oyun kısa süreliğine ücretsiz oldu. Bunlar arasında çok popüler yapımlar da bulunuyor. Kampanya sona erdikten sonra oyunları oynamaya devam etmek isterseniz satın almanız gerekecek.

Xbox'ta Hangi Oyunlar Ücretsiz Oldu?

Xbox mağazasında başlayan "Free Play Days" kampanyası 8 Mart 2026 tarihinde sona erecek. FBC: Firebreak ve Call of Duty: Black Ops 7'yi tüm Xbox oyuncuları oynayabilir. Listede yer alan Black Desert ve Sonic Racing: CrossWorlds'e erişebilmek için Game Pass Ultimate, Premium veya Essential üyeliğinin olması gerekiyor.

Call of Duty Black Ops 7 Nasıl Bir Oyun?

Call of Duty Black Ops 7 'de teknolojik teçhizata sahip David Manson ve ekibinin maceralarına tanık oluyoruz. Birinci şahıs kamera açısıyla oynanan oyunda hikâye modunun yanı sıra zombies ve multiplayer modları da bulunuyor. Bu modlar, oyunun daha uzun süre boyunca oynanabilmesini sağlıyor.

FBC: Firebreak Nasıl Bir Oyun?

Remedy Entertainment tarafından geliştirilen FBC: Firebreak, aksiyon türünde bir oyun. Birinci şahıs kamera açsııyla oynanan yapımda co-op desteği bulunuyor. Bu sayede oyunu arkadaşlarımızla birlikte oynayabiliyoruz. Oyundaki amacımız ise karşımıza çıkan düşmanları etkisiz hâle getirmek.

Sonic Racing: CrossWorlds Nasıl Bir Oyun?

Sonic Team tarafından geliştirilen Sonic Racing: CrossWorlds, yarış oyunları oynamayı seven oyunculara hitap ediyor. Atmosferi çok başarılı bir şekilde yansıtan oyunda yarış esnasında özel halkalar aracılığıyla farklı boyutlara ışınlanabiliyoruz. Bu boyutlar yalnızca görsel olarak farklılık sunmuyor aynı zamanda fizik kuralları da değişiyor.

Black Desert Nasıl Bir Oyun?

Black Desert, en iyi MMORPG oyunları arasında yer alıyor. Pearl Abyss tarafından geliştirilen oyunda aksiyon dolu ve hızlı tempolu bir dövüş sistemi bulunuyor. Türkçe arayüz ve alt yazı desteğine sahip olan oyunda savaşın yanı sıra ticaret, balıkçılık ve çiftçilik de yapabiliyoruz. Oyun 80 Metacritic puanına sahip.

Editörün Yorumu

Microsoft'Un Free Play Days kampanyası, oyunları belirli süre boyunca ücretsiz olarak oynamamıza imkân tanıyor. Böylece satın almadan önce oyunun neler sunduğuna yakından göz atma fırsatı elde ediyoruz. Örneğin ben uzun süredir Black Desert ve FBC: Firebreak'i oynamak istiyordum. Bu kampanya kapsamında ücretsiz bir şekilde bu oyunları deneyebileceğim.