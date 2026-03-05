Sizi Çocukluğunuza Götüren Oyun Ücretsiz Oldu! Hemen Alın

Epic games, geçen hafta iki ücretsiz oyun verdi. Boxes: Lost Fragments ile My Night Job olarak adlandırılan bu oyunlardan sonra şimdi de eğlenceli bir oynanışa sahip retro oyun ile dünya genelinde sıkı bir oyuncu kitlesi olan oyun için bedava hediye dağıtıyor.

Epic Games, Hangi Oyunu Ücretsiz Veriyor?

Epic Games, Turnip Boy Robs a Bank isimli oyunu ücretsiz olarak dağıtıyor. Oyun normalde dijital oyun mağazası üzerinden 115 TL fiyat etiketi ile satılıyordu ancak yeni başlayan fırsat sayesinde oyunu hiç ödeme yapmanıza gerek kalmadan bedava kütüphaneye ekleyebiliyorsunuz. Tahmin edebileceğiniz üzere bunun için sınırlı bir süreniz bulunuyor.

Turnip Boy Robs a Bank sadece 5 Mart 2026 saat 19.00'a kadar ücretsiz kalacak. Belirtilen tarihten sonra oyun yeniden ücretli hâle gelecek. O noktadan sonra oyunu denemek isteyenlerin ödeme yapmaya ihtiyacı olacak. Epic'in tek hediyesi bununla da sınırlı değil. Bu oyunun yanı sıra oynaması normalde ücretsiz olan Idle Champions of the Forgotten Realms için 100 dolar değerinde bir oyun paketini bedava dağıtacak. Güncel kurla 4 bin 399 TL'ye denk geliyor.

Turnip Boy Robs a Bank Nasıl Bir Oyun?

Aksiyon oyunları arasında yer alan Turnip Boy, retro grafiklere sahip bir oyun. Amacınız size verilen görevleri yaparak ilerlemek. Grand Theft Auto V veya Payday 3 gibi oyunların çok eski hâlleri gibi görünebilir. Çok basit bir oynanışa sahip olduğu için oyunda nasıl ilerleyeceğinizi öğrenmekle uğraşmanıza gerek bırakmıyor.

Turnip Boy Robs a Bank Fragmanı

Turnip Boy Robs a Bank Sistem Gereksinimleri

Özellik Minimum Önerilen İşletim Sistemi Windows 8.1 / 10 (64-bit) Windows 10 / 11 (64-bit) İşlemci Intel i3 4130T / AMD Ryzen 3 2200G Intel i3 8100 / AMD Ryzen 3 2200G RAM 4 GB 8 GB Ekran Kartı Intel HD 4400 / AMD Vega 8 NVIDIA GTX 650 / AMD R7 260X (2 GB) DirectX Sürüm 11 Sürüm 12 Depolama 2 GB kullanılabilir alan 2 GB kullanılabilir alan

Idle Champions of the Forgotten Realms Nasıl Bir Oyun?

Idle Champions of the Forgotten Realms esasında Dungeons & Dragons evrenindeki karakterleri merkezine alıyor. Sahip olunan şampiyonları en iyi şekilde dizerek iyi bir strateji benimsemeniz gerekiyor. Her karakterin kendien has bir yeteneği mevcut. Benzer şekilde ekipmanlar da değişiklik gösteriyor. Zafer elde etmek için karakterlerin sahip olduğu bu avantajları iyi analiz etmelisiniz.

Bu oyun, normalde ücretsiz olarak sunulsa da oyun içi satın alımlar var. Epic Games tarafından yeni sunulmaya başlanan fırsat ise gerçek para harcamadan sizi oyunda ciddi bir avantaj elde etmenizi sağlayan pakete kavuşturuyor. Böylece düşmanlara karşı daha etkili bir şekilde hareket etme fırsatı da bulabiliyorsunuz.

Idle Champions of the Forgotten Realms Fragmanı

Idle Champions of the Forgotten Realms Sistem Gereksinimleri

Özellik Minimum Önerilen İşletim Sistemi Windows 10 Windows 10 RAM 2 GB 8 GB Ekran Kartı DirectX 10 uyumlu bir ekran kartı DirectX 10 uyumlu bir ekran kartı DirectX Sürüm 10 Sürüm 10 Kullanılabilir Depolama Alanı 2 GB 3 GB

Editörün Yorumu

Epic Games'in geçmişte verdiği ücretsiz oyunların yanında bu haftaki oyun elbette biraz sırıtıyor. Yine de doksanlarda bu tür oyunlar oynayarak büyüyenler için harika bir nostalji fırsatı olduğunu söyleyebilirim. Strateji oyunları seviyorsanız en azından Idle Champions of the Forgotten Realms için verilen hediyeyi kullanmanızı tavsiye ederim.