2340 TL'lik Dev İndirim: Ucuz Need for Speed Heat Fırsatını Kaçırmayın

Epic Games Store'da geçtiğimiz günlerde Epic İndirimleri başladı. Bu kampanya ile birlikte çok sayıda oyunun fiyatı önemli ölçüde düştü. Bunlar arasında Need for Speed Heat Deluxe Edition de bulunuyor. Başarılı oyunu şu anda çok ucuza satın alabilmeniz mümkün.

Need for Speed Heat Deluxe Edition'ın Fiyatı Düştü

Yarış oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden Need for Speed Heat'in Deluxe isimli sürümü Epic Games mağazasında yüzde 90 oranında indirime girdi. Oyunun fiyatı kampanya kapsamında 2.599,99 TL'den 259,99 TL'ye düştü. Dolayısıyla oyunu 2.340 TL daha ucuza satın alabilirsiniz.

Need for Speed Heat Deluxe Edition'ın avantajları arasında K.S Edition Mitsubishi Lancer Evolution X başlangıç arabası, üç ekstra K.S Edition arabası, dört özel karakter kıyafeti, REP ve BANK ödüllerinin yüzde 5 artması bulunuyor.

Epic Games Store'daki kampanya 3 Temmuz 2025 tarihinde saat 18.00'de sona erecek. Belirtilen tarihe kadar indirimli fiyattan yararlanabilirsiniz. Eğer oyunu satın almak istiyorsanız minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

Need for Speed Heat Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: AMD FX-6350 / Intel Core i5-3570

RAM: 8 GB

Ekran Kartı: AMD: Radeon 7970 / AMD Radeon R9 280x / NVIDIA GeForce GTX 760

DirectX: Sürüm 11

Oyunnu sorunsuz şekilde yüklenebilmesi için en az 50 GB kullanılabilir alana ihtiyaç duyulacak. Depolama kısmında yeterli miktarda boş alan bulunmuyorsa program kaldırma aracı ile kapsamlı temizlik yaparak kullanılabilir alanı kolayca artırabilirsiniz.

Need for Speed Heat Fragmanı

Need for Speed Heat Nasıl Bir Oyun?

Ghost Games tarafından geliştirilen Need for Speed Heat, sokak yarışlarına odaklanan bir oyundur. Yayıncılığını Electronic Arts'ın üstlendiği yapımda polisler de yer alıyor. 2019 yılında satışa sunulan yapımın Steam'deki inceleme notları "Çok Olumlu" durumda.