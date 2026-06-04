Sürükleyici 10 Oyun Kısa Süreliğine Ücretsiz Oldu! Acele Edin

Microsoft, sadece Xbox oyuncuları için bir kampanya sundu. Bu kampanya ile birlikte 10 oyun kısa süreliğine ücretsiz oldu Bunlar arasında çok sevilen spor oyunları da bulunuyor. Kampanya sona erdikten sonra oyunları oynamaya devam etmek isterseniz satın almanız gerekecek.

Xbox'ta Kısa Süreliğine Hangi Oyunlar Ücretsiz Oldu?

Little Rocket Lab Spirittea Soccer Story Descenders Next Let’s Build a Zoo Hypnospace Outlaw Slayers X: Terminal Aftermath: Vengance of the Slayer Nowhere Prophet Family Man Descenders

Xbox mağazasındaki "Free Play Days" yani "Ücretsiz Oynama Günleri" kampanyası, 7 Haziran 2026 tarihinde sona erecek. Kampanyadan yararlanmak için Xbox konsolu üzerinden oyunnu sayfasını ziyarte edin ve ardından "Yükle" butonuna basın. RageSquid tarafından geliştirilen Descenders'ı tüm Xbox oyuncuları oynayabiliyor.

Little Rocket Lab, Spirittea, Soccer Story, Descenders Next, Let's Build a Zoo, Hypnospace Outlaw, Slayers X: Terminal Aftermath: Vengance of the Slayer, Nowhere Prophet ve Family Man'e erişebilmek için Game Pass Ultimate, Premium veya Essential üyeliğinin olması gerekiyor. Bu kampanyanın yalnızca Xbox için geçerli olduğunu belirtelim.

Xbox'ta Kısa Süreliğine Ücretsiz Olan Oyunlar Nasıl Oynanır?

Xbox'ı açın.

Mağazayı ziyaret edin.

Oynamak istediğiniz oyunun sayfasını açın.

"Yükle" butonuna basın.

Little Rocket Lab Nasıl Bir Oyun?

Fabrika kurma ve kaynak yönetimi üzerine kurulu olan Little Rocket Lab, simülasyon oyunları oynamayı seven oyunculara hitap ediyor. Morgan isimli bir mühendisi kontrol ettiğimiz yapımda kaynak toplamamız, makine kurmamız, üretim zinirleri oluşturmamız ve sistemleri gelişitirmemiz gerekiyor. Çizgi film tarzı grafiklere sahip olan oyunda yalnızca tek oyunculu mod mevcut.

Spirittea Nasıl Bir Oyun?

Simülasyon türündeki Spirittea, bir kasabada geçiyor. Oyunda balık tutmak, yemek pişirmek ve karaoke yapmak dahil olmak üzere çeşitli aktiviteler bulunuyor. Bu aktiviteler, uzun süre boyunca keyifli zaman geçirilmesini sağlıyor. Cheesemaster Games tarafından geliştirilen oyunda tek oyunculu mod mevcut. Oyun 2023 yılında piyasaya sürüldü.

Soccer Story Nasıl Bir Oyun?

2022 yılında piyasaya sürülen Soccer Story, açık dünya RPG ve futbol oyunları oynamayı seven oyunculara hitap ediyor. Bu oyunun yalnızca maçlardan ibaret olmadığını belirtelim. Açık dünyada gezebiliyor, bulmacalar çözüyor ve çeşitli görevleri tamamlamaya çalışıyoruz. Maç tarafında ise 5'er kişilik iki takımın mücadelesine tanık oluyoruz.

Descenders Next Nasıl Bir Oyun?

Descenders Next, en iyi spor oyunları arasında yer alıyor. Extreme sporları bir araya getiren bu yapım, fizik tabanlı bir oynanış sunuyor. Bu nedenle karakterin ağırlık merkezi, hızı ve iniş yapılan açı oldukça önemli. Kaliteli grafiklere sahip olan oyunda tek oyunculu ve çevrim içi modlar bulunuyor.

Let's Build a Zoo Nasıl Bir Oyun?

Piksel grafiklere sahip olan Let's Build a Zoo, simülasyon oyunları oynamayı seven oyunculara hitap ediyor. Oyunda hayvanat bahçesi kurup yönetiyoruz. Springloaded tarafından geliştirilen oyun 78 Metacritic puanına sahip. 2021 yılında piyasaya sürülen yapımda yalnızca tek oyunculu mod mevcut.

Hypnospace Outlaw Nasıl Bir Oyun?

Point and click türündeki Hypnospace Outlaw, dedektiflik oyunları oynamayı seven oyunculara hitap ediyor. 1999 yılında geçen yapımda Hypnospace isimli sanal dünyada araştırma yapıp kuralları aykırı davranışları raporluyoruz. Yalnızca tek oyunculu moda sahip olan oyun 83 Metacritic puanına sahip.

Slayers X: Terminal Aftermath: Vengance of the Slayer Nasıl Bir Oyun?

Slayers X: Terminal Aftermath: Vengance of the Slayer, FPS oyunları arasında bulunuyor. Hızlı bir oynanışa sahip olan oyunda karşımıza çıkan düşmanları etkisiz hâle getirmeye çalışıyoruz. Oyunun çok basit bir oynanış sistemine sahip olduğunu belirtelim. Yalnızca tek oyunculu modun yer aldığı yapımda retro grafikler mevcut.

Nowhere Prophet Nasıl Bir Oyun?

Nowhere Prophet, roguelike strateji türünde bir oyun. Kart tabanlı bir oynanışa sahip olan oyunda kartları stratejik şekilde konumlandırarak düşmanları etkisiz hâle getirmeye çalışıyoruz. Bu yüzden sadece güçlü kartlara sahip olmak yeterli değildir. Onları doğru zamanda ve doğru yerde kullanmamız gerekiyor.

Family Man Nasıl Bir Oyun?

Family Man, hikâye odaklı bir RPG oyunudur. Borcunu ödemeye çalışan Joe isimli bir kişiyi kontrol ediyoruz. Oyun boyunca para kazanarak bu borcu ödememiz gerekiyor. Oyunda çeşitli görevler bulunuyor. Bu görevler sayesinde para kazanabiliyoruz. 2020 yılında piyasaya sürülen yapımda yalnızca tek oyunculu mod mevcut.

Descenders Nasıl Bir Oyun?

Descenders, spor oyunları oynamayı seven oyunculara hitap ediyor. Fizik tabanlı oynanış sistemine sahip olan oyunda bisiklet ile dik yamaçlardan, rampalardan ve engellerden geçmeye çalışıyoruz. RageSquid tarafından geliştirilen oyunda tek oyunculu ve çevrim içi modlar bulunuyor. 2019 yılında piyasaya sürülen yapımda Türkçe arayüz ve alt yazı desteği mevcut.

Editörün Yorumu

Yalnızca Xbox'ta geçerli olan ücretsiz Oynama Günleri kampanyası, bazı oyunları belirli süre boyunca ücretsiz olarak oynamamıza imkân tanıyor. Daha önce bu oyunları oynama fırsatı bulmuştum ve çoğunu beğenmiştim. Bu oyunların büyük bir kısmı, uzun süre boyunca keyifli zaman geçirmemi sağlamıştı. Kendi deneyimime göre özellikle Soccer Story, futbol ile açık dünya RPG türlerini bir araya getirmesi nedeniyle eğlenceli bir deneyim sunuyor.