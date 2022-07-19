Descenders ile gerçekçi bisiklet yarışlarına katılmaya hazır olun.

Doğukan Çağlakpınar - 41 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

age Squid tarafından geliştirilen ve Steam üzerinde No More Robots tarafından yayınlanan Descenders, oyunculara sürükleyici bisiklet yarışları sunuyor. Steam üzerinde Windows platformu için lansmana çıkan Descenders spor, yarış ve aksiyon oyunları arasında gösteriliyor. Oyunculara birbirinden farklı motosiklet ve bisikletler ile yarışlara katılma fırsatı veren oyun, aldığı olumlu yorumlar ile de ne kadar başarılı olduğunu gözler önüne serdi. Steam üzerinde bilgisayar oyuncuları tarafından 'son derece olumlu' olarak ifade edilen aksiyon oyunu hem tek oyunculu hem de çevrimiçi PvP oyunculu olmak üzere farklı oynanış modlarına da ev sahipliği yapıyor. Basit kontrollerinde yer aldığı oyunda, rekabet yüklü bir oynanış yer alıyor.

Descenders Özellikleri

Çeşitli bisiklet modelleri,

Çeşitli çok sayıda pist,

Kaliteli grafikler,

Eşsiz ses efektleri,

Lisanslı markalar,

Düzenli içerik güncellemeleri,

Gece ve gündüz döngüsü,

Türkçe dahil 16 farklı dil desteği,

Oyunculara birbirinden farklı alanlarda bisiklet yarışları yapma fırsatı veren Descenders, günümüze kadar epey yüksek satışlara imza attı. Steam'de bilgisayar oyuncuları tarafından 'son derece olumlu' olarak değerlendirilen ve başarılı satışlar gerçekleştiren oyun, Türkçe dahil 16 farklı dil desteğine sahip. Çeşitli ses efektleri ile oyunculara eşsiz bir yarış ortamı sunan başarılı yapım, sürükleyici atmosferi ile satışlarını artırmaya devam ediyor. Oldukça kolay kontrollere sahip olan oyunda dileyen oyuncular bisikletlerini özelleştirebilir ve farklı görünümlere kavuşturabilirler. Bisiklet yarış oyunları arasında ilk sıralarda yer alan ve oyunculara gerçekçi bir simülasyon deneyimi sunan oyun, günümüzde hala güncellemeler almaya devam ediyor. Oyun 2019 yılından bu yana popülerliğini kaybetmeden satışlarına devam ediyor.

Descenders İndir

Cazip fiyat etiketi ile Steam'de satışlarına devam eden Descenders başarılı sürecine hız kesmeden devam ediyor.

Descenders Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7, 8

İşlemci: Intel Core i5

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia Geforce GTX 550/equivalent or higher*

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 9 GB kullanılabilir alan

İlave Notlar: *Incompatible with some lower end Intel HD laptop GPUs (620/520/4000/etc.)

Descenders Önerilen Sistem Gereksinimleri