Xbox Series S, Xbox Game Pass Ultimate Kartında Göründü

Xbox Series S yeniden ortaya çıktı. Bu defa Xbox Game Pass Ultimate kartında karşımıza çıkan bu model ile yakın bir zamanda tanışabilirmişiz gibi görünüyor. Detaylar haberimizde.

Xbox Series X ile buluşmaya oldukça az bir zaman kaldı. Ortaya atılan söylemlere göre Kasım ayının ilk yarısı içinde yeni nesil Xbox piyasada olacak ve bizler de büyük buluşma için oldukça heyecanlıyız. İlginç olan bir şey var ki, bir süredir Xbox Series S adıyla ikinci bir model daha dolaşıyor.

Bildiğiniz gibi Microsoft, bu modeli birçok kez yalanlanmıştı. Ancak gelin görün ki şirketin resmi raporlarının yanı sıra kontrol kolu sızıntısıyla da bu model birçok kez karşımıza çıkmıştı. Xbox Series X ile karşılaştırıldığında sadece dijital ve düşük özellikli olacağı söylenen Xbox Series S, daha resmi duyurusu yapılmadan önce kendisini yeniden gösterdi.

BraviaryBrendan isimli Twitter kullanıcısı, Xbox kolunun bozulması üzerine yenisini satın almış. Kolun kutusunun içinden çıkan on dört günlük Xbox Game Pass Ultimate deneme sürümü kodunun yazılı olduğu kart, olayın ilginçleştiği nokta oluyor. Öyle ki, kartta yazılı olan açıklama şu şekilde: "Xbox Series X / S, Xbox One ve Windows 10 üzerinde Xbox Live Gold ve yüzden fazla yüksek kaliteli oyuna sınırsız erişim içerir."

I got a new controller for my Xbox since mine was broken. Interestingly enough, the Game Pass Ultimate trial code sheet mentions the unannounced @Xbox Series S. It’s definitely a thing. pic.twitter.com/GX1rOYG5g7