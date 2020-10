Xbox Series X ve Series S Oyunları Belli Oldu

Xbox Series X ve Series S oyunları nihayet resmi olarak açıklandı. Xbox Series X ve Series S için optimize edilen oyun listesi tatmin edici gibi gözüküyorken, 10 Kasım'da yeni nesil konsol ile oynanabilecek birçok yapım kullanıcıları bekliyor.

Xbox Series X ve S, üç haftadan biraz daha fazla süre içinde (10 Kasım) dağıtıma hazır olacak. Xbox, PS5'ten farklı olarak özel oyunlara sahip değil, ancak Microsoft'un Smart Delivery ve Game Pass sistemleri sayesinde kullanıcıların çıkış gününde oynayacakları çok şey olacak. Şimdi yeni nesil Xbox için optimize edilmiş oyunların bir listesi yayınlandı.

Xbox Series X / S için optimize edilmiş oyunlar, konsol gücünü kullanarak daha hızlı yükleme süresi, yüksek kare hızları ve daha geliştirilmiş grafik deneyimi gibi bazı özel ayarlamalara sahip.

Microsoft'un Smart Delivery özelliği ile Xbox One ve Xbox One X oyunlarınız; Xbox Series S veya Xbox Series X'te çalışacak. Eğer daha önceden bu listedeki bir oyunu satın aldıysanız, yeni nesil konsolda ek ücret ödemeden oynanabilirsiniz. Bu özellik daha önce Xbox Play Anywhere olarak sunulan, tek oyun kopyası ile Xbox One ve PC'de oynama deneyimine benziyor.

Xbox One / X'te bir Smart Delivery oyununuz varsa, Xbox Series X / S'de gelişmiş sürümünü indirerek ekstra ücret ödemeden oynayabilirsiniz. Hatta bu sistem, kayıtlarınızı aktaracak ve böylece oyuna yeniden başlamanız gerekmeyecek.

Smart Delivery'nin haricinde Game Pass hizmeti, 15 milyondan fazla abonesi ile Microsoft için oldukça popüler. Game Pass'ın bilgisayar sürümünde bazı eğlecenli oyunlar var ve Xbox Series X / S için lansman gününde optimize edilmiş bazı oyunları da olacak (aynı zamanda Smart Delivery oyunları).

Game Pass ve Smart Delivery ile sunulan tüm Xbox Series X ve Series S oyunlarını aşağıdaki listeden bulabilirsiniz: (Özellikle aradığınız bir oyun varsa, CTRL+F ile arama yapabilirsiniz.)