Xbox'ta %90'a Varan İndirimler Başladı! Türkçe Seslendirmeli Oyun Çok Ucuzladı
Xbox Store'da "en çok puan alanlar indirimi" başladı. Böylelikle yüksek skora sahip yapımların fiyatları düştü. İşte popüler oyunların fiyatları...
Xbox konsolların dijital oyun mağazası Xbox Store'da "en çok puan alanlar indirimi" başladı. Kampanya ile birlikte oyuncuların büyük çoğunluğu tarafından sevilen oyunlar, düşük fiyatla buluştu. Peki hangi yapımlar indirime girdi? İşte fiyatı düşen oyunlar!
Xbox Store'da İndirime Giren Oyunlar
11 Mart 2026 tarihine kadar sürecek özel etkinlik kapsamında Sniper Elite 4 Digital Deluxe Edition, fiyatı en çok düşen oyun oldu. Yüzde 90 indirimle 320 TL yerine sadece 32 TL’ye satılan 2. Dünya Savaşı temalı bu nişancı oyununda İtalya’da gizli bir ajan olarak görev alıyoruz. Amacımız ise bize verilen görevleri tamamlamak. Sniper Elite 4, en iyi sniper oyunlarından biri.
Electronic Arts tarafından piyasaya sürülen Need for Speed Unbound ise yüzde 90 indirimle birlikte 1.399,99 TL'den 139,99 TL'ye düştü. En güzel araba oyunlarından Need for Speed Unbound, sokak yarışlarının ve heyecan dolu kovalamacaların olduğu bir oyun. Yarışlar sırasında hem rakipleri geçmeye hem de polislerden kaçmaya çalışıyoruz.
Öte yandan Hogwarts Legacy oyunununsa 2 bin 599 TL yerine 389,85 TL'ye satıldığını görüyoruz. Bizi 1800’lerin sonlarında geçen büyü dolu bir dünyaya götüren bu yapımda Hogwarts Cadılık ve Büyücülük Okulu’nda eğitim alıyor ve öğrendiğimiz büyüleri kullanarak çeşitli görevleri tamamlamaya çalışıyoruz.
WB Games tarafından yayımlanan Batman: Arkham Knight, yüzde 85 indirimle fiyatı en çok düşen oyunlardan biri oldu. Normalde 90 TL'ye satılsa da şu anda 13,50 TL. Gotham Şehri’nde geçen bu aksiyon-macera oyununda Batman olarak şehri suçtan temizliyor ve düşmanlarla mücadele ediyoruz.
En iyi futbol oyunları listesinde bulunan EA SPORTS FC 26 ise 2 bin 899,99 TL'den 869,99 TL'ye düştü. Electronic Arts'ın piyasaya sürdüğü oyun, futbol simülasyon deneyimi sunuyor. Türkçe arayüz, seslendirme ve alt yazı desteği bulunuyor. Özkan Öztürk ve Ertem Şener seslendirmesiyle Türkçe spikerler de var.
Bununla birlikte Assassin's Creed Shadows, Battlefield 6, Ready or Not, Mortal Kombat 1, Tom Clancy's The Division 2, Far Cry 5, FOR HONOR ve World War Z de Xbox Store'da indirime giren oyunlar arasında yer aldı. Fiyatı düşen yapımlara aşağıdan ulaşablirsiniz.
|Oyun
|Normal Fiyat
|İndirimli Fiyat
|İndirim Oranı
|Battlefield 6
|2 bin 899,99 TL
|1.739,99 TL
|%40
|Ready or Not: Digital Deluxe Edition
|2 bin 199,99 TL
|1.649,99 TL
|%25
|Assassin's Creed Shadows
|2 bin 800 TL
|1.400 TL
|%50
|EA SPORTS FC 26 Standart Sürüm
|2 bin 899,99 TL
|869,99 TL
|%70
|Hogwarts Legacy
|2 bin 599 TL
|389,85 TL
|%85
|Mortal Kombat 1
|1.749 TL
|349,80 TL
|%80
|Need for Speed Unbound
|1.399,99 TL
|139,99 TL
|%90
|Tom Clancy's The Division 2
|775 TL
|116,25 TL
|%85
|Far Cry 5 Gold Edition
|700 TL
|105 TL
|%85
|Far Cry 6
|600 TL
|150 TL
|%75
|FOR HONOR
|525 TL
|78,75 TL
|%85
|World War Z
|390 TL
|128,70 TL
|%67
|Sniper Elite 4 Digital Deluxe Edition
|320 TL
|32 TL
|%90
|FAR CRY 4 GOLD EDITION
|175 TL
|43,75 TL
|%75
|Batman: Arkham Knight
|90 TL
|13,50 TL
|%85
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Fiyatları nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım.