3 Oyun Kısa Süreliğine Ücretsiz Oldu! Acele Edin

Microsoft tarafından başlatılan kampanya kapsamında Xbox mağazasında simülasyondan RPG'ye kadar çeşitli türlerde üç oyun kısa süreliğine ücretsiz hâle geldi. Bu oyunlar sayesinde hafta sonu boyunca keyifli vakit geçirebilirsiniz. Eğer oyunları oynamaya devam etmek isterseniz satın almanız gerekecek.

Xbox'ta Hangi Oyunlar Ücretsiz Oldu?

The Hunter: Call of the Wild

Spirittea

The Dungeon of Naheulbeuk: The Amulet of Chaos

Xbox mağazasında başlayan "Free Play Days" kampanyası, 14 Aralik 2025 tarihinde sona erecek. The Hunter: Call of the Wild ve Spirittea'yi tüm Xbox oyuncuları oynayabilir. Listede yer alan The Hunter: Call of the Wild'e erişebilmek için Game Pass Ultimate, Premium veya Essential üyeliğinin olması gerekiyor.

The Hunter: Call of the Wild, avcılık oyunları oynamayı seven oyunculara hitap ediyor. Expansive Worlds tarafından geliştirilen oyun, gerçekçi oynanışıyla öne çıkıyor. Bu yüzden koşarak avlanmak yerine iz sürme, gizlenme ve rüzgâr yönüne dikkat etmek önemlidir. 2017 yılında piyasaya sürülen oyunun Steam'deki en son incelemeleri "çok olumlu" durumda.

Spirittea, en iyi simülasyon oyunları arasında yer alıyor. Bir kasabada geçen oyunda balık tutmak, yemek pişirmek ve karaoke yapmak dahil olmak üzere çeşitli aktiviteler bulunuyor. Cheesemaster Games tarafından geliştirilen yapım 2023 yılında satışa sunuldu. Oyunun Steam'deki bütün incelemeleri "çok olumlu" şeklinde.

Artefacts Studio tarafindan geliştirilen The Dungeon of Naheulbeuk: The Amulet of Chaos, taktiksel bir rol yapma oyunudur. XCOM gibi sıra tabanlı bir oynanışa sahip olan yapımda detaylı karakter geliştirme sistemi mevcut. 2020 yılının eylül ayında piyasaya sürülen oyunun bütün incelemeleri "çok olumlu" durumda.