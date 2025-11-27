POCO Telefonlara HyperOS 3 Ne Zaman Gelecek? Takvim Belli Oldu

Xiaomi, geçtiğimiz aylarda Android 16 tabanlı HyperOS 3'ü tanıtmıştı. Tanıtımın ardından bu güncellemeyi hangi akıllı telefonların alacağı merak edilmeye başlanmıştı. Yeni gelişme ile birlikte POCO telefonların HyperOS 3'ü ne zaman alacağı belli oldu. Listede F7 serisinden C85'e kadar çok sayıda model bulunuyor.

POCO Telefonlar İçin Android 16 Tabanlı HyperOS 3 Yayın Takvimi

Paylaşılan bilgliere göre gücünü sekiz çekirdekli Snapdragon 8s Gen 4 işlemcisinden alan POCO F7, POCO F7 Ultra, POCO F7 Pro, POCO X7, POCO X7 Pro ve POCO X7 Pro Iron Man Edition, kasım ayının sonuna kadar Android 16 tabanlı HyperOS 3 güncellemesine kavuşacak.

POCO F6 Pro, POCO F6, POCO M6 Plus, POCO M6 ve POCO M7, Kasım-Aralık 2025 tarihleri arasında büyük Android güncellemesini alacak. POCO F5 Pro, POCO F5, POCO X6, POCO M7 Pro 5G, POCO C85, POCO Pad, POCO Pad X1 ve POCO Pad M1'e ise Aralık-Mart 2025 döneminde HyperOS 3 gelecek.

Ekim-Kasım 2025

POCO F7

POCO F7 Pro

POCO F7 Ultra

POCO X7 Pro

POCO X7 Pro Iron Man Edition

POCO X7

Kasım-Aralık 2025

POCO M7

POCO M6

POCO M6 Plus

POCO F6 Pro

POCO F6

Aralık-Mart 2026

POCO C85

POCO F5

POCO F5 Pro

POCO X6

POCO M7 Pro 5G

POCO Pad

POCO Pad X1

POCO Pad M1

Android 16 tabanlı HyperOS 3 önemli yenilikler içeriyor. Hyper Island oalrak isimlendirilen özellik sayesinde bildirimler ve aktiviteler doğrudan ekranın üst kısmından görülebiliyor. Kullanıcılar, şarj hızından dinlediği şarkılara kadar birçok bilgiye hızlıca erişebiliyor. Uygulamalar arasında geçiş yapmak ve görevleri yönetmek de çok daha patik hâle geldi. Bunların yanı sıra yapay zeka destekli araçlar da mevcut.