POCO Telefonlara HyperOS 3 Ne Zaman Gelecek? Takvim Belli Oldu
POCO telefonların Android 16 tabanlı HyperOS 3 güncellemesini ne zaman alacağı belli oldu. Listede çok sayıda model yer alıyor. İşte detaylar!
⚡ Önemli Bilgiler
- POCO telefonlar için güncelleme takvimi belli oldu.
- Android 16 tabanlı HyperOS 3 güncellemesi alacak telefonlar arasında F7 serisinden F5 serisine kadar pek çok model bulunuyor.
- HyperOS 3, Hyper Island dahil önemli yenilikler içeriyor.
Xiaomi, geçtiğimiz aylarda Android 16 tabanlı HyperOS 3'ü tanıtmıştı. Tanıtımın ardından bu güncellemeyi hangi akıllı telefonların alacağı merak edilmeye başlanmıştı. Yeni gelişme ile birlikte POCO telefonların HyperOS 3'ü ne zaman alacağı belli oldu. Listede F7 serisinden C85'e kadar çok sayıda model bulunuyor.
POCO Telefonlar İçin Android 16 Tabanlı HyperOS 3 Yayın Takvimi
Paylaşılan bilgliere göre gücünü sekiz çekirdekli Snapdragon 8s Gen 4 işlemcisinden alan POCO F7, POCO F7 Ultra, POCO F7 Pro, POCO X7, POCO X7 Pro ve POCO X7 Pro Iron Man Edition, kasım ayının sonuna kadar Android 16 tabanlı HyperOS 3 güncellemesine kavuşacak.
POCO F6 Pro, POCO F6, POCO M6 Plus, POCO M6 ve POCO M7, Kasım-Aralık 2025 tarihleri arasında büyük Android güncellemesini alacak. POCO F5 Pro, POCO F5, POCO X6, POCO M7 Pro 5G, POCO C85, POCO Pad, POCO Pad X1 ve POCO Pad M1'e ise Aralık-Mart 2025 döneminde HyperOS 3 gelecek.
Ekim-Kasım 2025
- POCO F7
- POCO F7 Pro
- POCO F7 Ultra
- POCO X7 Pro
- POCO X7 Pro Iron Man Edition
- POCO X7
Kasım-Aralık 2025
- POCO M7
- POCO M6
- POCO M6 Plus
- POCO F6 Pro
- POCO F6
Aralık-Mart 2026
- POCO C85
- POCO F5
- POCO F5 Pro
- POCO X6
- POCO M7 Pro 5G
- POCO Pad
- POCO Pad X1
- POCO Pad M1
Android 16 tabanlı HyperOS 3 önemli yenilikler içeriyor. Hyper Island oalrak isimlendirilen özellik sayesinde bildirimler ve aktiviteler doğrudan ekranın üst kısmından görülebiliyor. Kullanıcılar, şarj hızından dinlediği şarkılara kadar birçok bilgiye hızlıca erişebiliyor. Uygulamalar arasında geçiş yapmak ve görevleri yönetmek de çok daha patik hâle geldi. Bunların yanı sıra yapay zeka destekli araçlar da mevcut.