Xiaomi'den Güçlü İşlemcili Katlanabilir Telefon Geliyor! 200 MP Kamerası Var

Xiaomi uzunca bir sürenin ardından kitap şeklindeki katlanabilir telefonlarını geri getiriyor. Çinli marka son olarak 2024'te Xiaomi MIX Fold 4 modelini tanıtmıştı. Gelen bilgiler, şirketin ufak bir isim değişikliği yaparak devam modelini Xiaomi 17 Fold ismiyle piyasaya süreceğini gösteriyor. Son olarak cihazın temel özelliklerini gözler önüne seriyor.

Xiaomi 17 Fold Özellikleri Neler Olacak?

İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Ana Kamera: 200 Megapiksel (Samsung S5KHP5)

Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 Megapiksel (OV50M)

Yardımcı Sensör: 50 Megapiksel (OV50M)

Ön Kamera: 16 Megapiksel

Xiaomi 17 Fold İşlemcisi Nasıl Olacak?

Güvenilir sektör kaynakları, yaklaşan Xiaomi 17 Fold modelinin Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden güç alacağını iddia etti. Bu yonga seti, 3 nm fabrikasyon süreciyle üretildi. 4.6 GHz hızındaki iki performans çekirdeği ve 3.62 GHz hızındaki altı adet verimlilik/performans çekirdeğine ek olarak Adreno 840 grafik birimiyle geliyor.

Bu işlemci halihazırda Xiaomi 17 Ultra, Galaxy S26 Ultra ve OnePlus 15 başta olmak üzere çok sayıda amiral gemisi telefonda kullanılıyor. Oyun performansında ise bizleri üzmüyor diyebiliriz. Zira Fortnite gibi mobil oyunlarda 80–90 FPS arasında bir performans alabiliyorsunuz. Kısacası, en iyi grafikli mobil oyunları akıcı bir şekilde oynama imkanınız olacak.

Xiaomi 17 Fold Kamerası Nasıl Olacak?

Katlanabilir telefonda 200 megapiksel Samsung S5KHP5 ana kamera mevcut olacak. İlk olarak Ekim 2025'te tanıtılan bu sensör 1/1.56 inç boyutlara sahip. Kısacası amiral gemisi modellerde kullanılan üst düzey bir lens diyebiliriz.

Buna ek olarak 50 megapiksel çözünürlüğünde bir OV50M ultra geniş açı sensörüyle gelecek. 1/2.88 inç boyutlarındaki bu lens genellikle ana, ultra geniş açı ve telefoto kameralarında kullanılıyor. Yani çok yönlü bir sensör olduğunu söyleyebiliriz. Öte yandan, telefonda 50 megapiksel çözünürlüğünde bir yardımcı sensör de yer alacak. Ön tarafta ise 16 megapiksellik bir selfie kamerası karşımıza çıkacak.

Xiaomi 17 Fold Ne Zaman Tanıtılacak ve Türkiye'de Satılacak mı?

Xiaomi 17 Fold modelinin ilk etapta önümüzdeki ay Xiaomi 17 Max ile birlikte tanıtılması bekleniyordu. Fakat bazı nedenlerden dolayı lansman ertelendi. Şu an için kesin olmasa da cihazın temmuz ayının başlarında vitrine çıkması muhtemel.

Xiaomi ülkemizde aktif bir marka olsa da maalesef katlanabilir telefonlarını getirmeyi çok fazla tercih etmiyor. Bu nedenle yaklaşan Xiaomi 17 Fold'un Türkiye'de satışa çıkma ihtimali oldukça düşük. Yine de şirketten gelecek resmi açıklamayı beklemek daha doğru olacaktır.

Editörün Yorumu

Halihazırda Galaxy Z Fold 5 kullanıyorum. Bu yüzden katlanabilir telefonlara karşı özel bir ilgim var. Yeni modelle ilgili aklımdaki en büyük soru işareti ise katlanma izi konusu. Eğer Xiaomi bu sorunu çözebilirse, gerçekten güçlü ve dikkat çekici bir alternatif ortaya koyabilir.