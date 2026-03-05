Xiaomi'nin 120Hz OLED Ekranlı Telefonu Yolda! 100W Hızlı Şarja Sahip

Xiaomi 17 Max ile ilgili önemli bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda özellikleri sızdırılan Xiaomi 17 Max'in bu kez tanıtım tarihi ortaya çıktı. Yakında tanıtılması beklenen akıllı telefonda Qualcomm tarafından geliştirilen çok güçlü bir Snapdragon işlemci bulunacak.

Xiaomi 17 Max Ne Zaman Tanıtılacak?

Xiaomi 17 Max'in 2026 yılının mayıs ayında tanıtılacağı iddia edildi. Çin'de satışa sunulacağı söylenen akıllı telefonun global pazara gelip gelmeyeceği bilinmiyor. Eğer global sürüm gelirse akıllı telefonu Türkiye'de de görebiliriz. Şu anda Xiaomi 17 ve Xiaomi 17 Ultra'nın Türkiye'de satıldığını belirtelim.

Xiaomi 17 Max'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Xiaomi 17 şu anda 74 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Xiaomi 17 Max'in Xiaomi 17'den daha yüksek çözünürlüklü kameraya ve daha yüksek batarya kapasitesine sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon, 80 bin TL üzeri bir fiyat etiketiyle satışa sunulabilir. Konu ile ilgili resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat ile gelebileceğinin altını çizelim.

Xiaomi 17 Max'in Özellikleri Nasıl Olacak?

Ana Kamera: 200 MP

200 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP

50 MP Periskop Telefoto Kamera: 50 MP

50 MP Ön Kamera: 50 MP

50 MP Ekran Boyutu: 6,9 inç

6,9 inç Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Snapdragon 8 Elite Gen 5 Batarya: 8.000 mAh

8.000 mAh Hızlı Şarj: 100W kablolu, 50W kablosuz

Xiaomi 17 Max'in Ekran Özellikleri Nasıl Olacak?

İddiaya göre Xiaomi 17 Max'in ekranı 6,9 inç büyüklüğünde olacak. Akıllı telefon, OLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı suancak. Yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı bir ekran deneyimi elde edilecek. Serinin bir diğer modeli olan Xiaomi 17'de ise 6,3 inç ekran boyutu, 1220 x 2656 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve AMOLED ekran mevcut.

Xiaomi 17 Max'in İşlemcisi Nasıl Olacak?

Xiaomi 17 Max'te Qualcomm tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirilen Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi bulunacak. Sekiz çekirdekli bu güçlü işlemci sayesinde akıllı telefonda Genshin Impact ve Black Desert Mobile dahil olmak üzere en iyi grafikli mobil oyunlar bile sorunsuz şekilde oynanabilecek.

Xiaomi 17 Max'in Kamera Özellikleri Nasıl Olacak?

Akıllı telefonun arka yüzeyinde 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera bulunacak. Ön yüzeyde ise 50 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alacak. Arka kameralar 8K, 4K, 1080p ve 720p çözünürlüklerinde, ön kamera ise 4K ve 1080p çözünürlüklerinde video kaydı yapabilecek.

Xiaomi 17 Max'in Bataryası Kaç mAh Olacak?

Xiaomi'nin yeni telefonu, 8.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Bu dev batarya sayesinde uzun pil ömrü elde edilecek. Böylece cihazı sık sık şarj etmeye gerek kalmayacak. Akıllı telefon ayrıca 100W kablolu hızlı şarj, 50W kablosuz hızlı şarj teknolojilerini destekleyecek. Bu teknoloji sayesinde akıllı telefon kısa sürede şarj olabilecek.

Editörün Yorumu

Xiaomi 17 Max'in işlemci, ekran, kamera ve şarj hızı dahil olmak üzere birçok bakımdan oldukça iddialı olacağını düşünüyorum. 1.5K çözünürlüğe ve 120Hz yenileme hızına sahip OLED ekranda film, dizi ve video izlemek çok keyifli olacaktır. Telefon ayrıca çok güçlü işlemci sayesinde yüksek grafik kalitesine sahip oyunları bile rahatlıkla çalıştırabilecek.