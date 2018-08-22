Xiaomi'den En Ucuz Amiral Gemisi: Poco F1

Yaklaşık bir aydır sızıntılarla gündemden düşmeyen Xiaomi'nin alt markası Poco'nun ilk ürünü F1 en nihayetinde kullanıcılara sunuldu. Hindistan'da yapılan lansmanla birlikte dünyanın en ucuz amiral gemisinin teknik özellikleri resmiyet kazandı.

Polikarbonat kasa ve çentik detaylarıyla dikkat çekmeyi başaran Poco F1'in 18:9 en-boy oranında 6,18 inç Full HD+ çözünürlükte ekranı bulunuyor. Qualcomm'un en güçlü yonga seti Snapdragon 845'ten gücünü alan cihazda 6GB veya 8GB RAM tercihleri bulunuyor. Ayrıca 128GB / 256 GB dahili depolamanın da olduğunu belirteyim.

Poco F1'in arka tarafında Sony IMX363 sensör üzerine kurulu 12MP + 5MP çift kamerayı ve ön tarafında ise tek 20MP kamerayı barındırdığı dile getirildi. Özellikle yapay zeka konusunda üst düzey işler başarabileceği söylenen Poco F1'in kamerası şimdiden merak uyandırmayı başardı.

Hızlı şarj destekli 4000 mAh bataryaya ve a USB Type-C ve 3.5mm kulaklık girişine sahip olan cihazın Xiaomi MIUI arayüzünü kullanacağı, ancak normal Xiaomi telefonlarından farklı olacağı ifade edildi.

Poco F1 Fiyatı ve Çıkış Tarihi

İlk olarak Hindistan’dan satışa çıkacağı belirtilen Poco F1'in başlangıç fiyatı yalnızca 300 dolar. Yakında ülkemizde de mağaza açacak olan Xiaomi'nin bu telefonu mağazasında satma ihtimalinin bulunduğunu belirtmek gerekiyor. Fakat telefonun Türkiye'ye gelmesinin en azından 2019'u bulabileceği ifade ediliyor.

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