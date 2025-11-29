Xiaomi, Neredeyse Herkesin Yaşadığı HyperOS Hatasını Düzeltti!

Xiaomi, HyperOS 3 güncellemesini daha fazla kullanıcıya ulaştırmak için yoğun şekilde çalışırken, yazılımda ortaya çıkan can sıkıcı hataları gidermeye de hız kesmeden devam ediyor. Geliştirme sürecinin doğal bir parçası olan bazı sorunlar zaman zaman kullanıcıları zor durumda bırakabiliyor. Son olarak bir uygulama açarken ekranın aniden kilitlenmesine neden olan can sıkıcı hata da sonunda çözüme kavuştu.

Uygulama Açarken Kilit Ekranının Gelmesi Hatası Çözüldü

Gelen bilgilere göre kullanıcılar, bu sorunla özellikle kilitli olarak ayarladıkları, yani ek doğrulama yaparak erişebildikleri uygulamaları açmaya çalıştıklarında karşılaşıyordu. Uygulama açılmak yerine aniden kilit ekranına yönlendiriliyor ve kullanıcılar sanki ekranı kapatıp açmış gibi kiliti yeniden çözmesi gerekiyordu. Bu da haliyle kullanıcı deneyimini düşürüyordu.

Özellikle bankacılık, mesajlaşma ve sosyal medya gibi hassas uygulamalarda ek kilit kullanan kullanıcıların şikâyetleri sonunda Xiaomi’ye ulaştı. Çinli şirket, HyperOS 3’ün bir sonraki güncellemesinde bu can sıkıcı hatanın tamamen giderileceğini açıkladı. Eğer siz de benzer bir sorun yaşıyorsanız, yayınlanacak bir sonraki düzeltmeyi cihazınıza yükleyerek problemi ortadan kaldırabilirsiniz.

Güncellemenin ne zaman sunulacağı ise belli değil. Xiaomi bir tarih paylaşmadı.

HyperOS Güncellemesi Nasıl Yapılır?

Adım 1: Ayarlar uygulamasına giriş yapın.

Ayarlar uygulamasına giriş yapın. Adım 2: Cihaz Hakkında seçeneğine dokunun.

Cihaz Hakkında seçeneğine dokunun. Adım 3: HyperOS Sürümü seçeneğine basın.

HyperOS Sürümü seçeneğine basın. Adım 4: Güncellemeyi aldıysanız yeni sürüm görünecektir. İndirdikten sonra kurulumu başlatabilirsiniz.

Geçtiğimiz aylarda ise Xiaomi kullanıcılarını etkileyen iki önemli sorun çözüme kavuşmuştu. Bunlardan ilki Xiaomi Account uygulamasında aniden çıkan hata mesajlarıydı. Şirket, bu problemi bulut üzerinden sessizce düzeltmişti. Ayrıca Redmi Note 12 Pro 5G ve Pro+ 5G modellerindeki yavaş şarj sorunu da çok konuşulmuş ve çözülmüştü.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Ekran kilidi hatasıyla karşılaştınız mı? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.