Xiaomi'nin Çok Güçlü İşlemcili Tableti Yolda! 12 GB RAM ve Dahası

Xiaomi Pad 8 Pro'nun global sürümüne dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda global sürümün RAM seçenekleri ortaya çıktı. Paylaşılan bilgilere göre global sürüm, RAM tarafında iki farklı seçenek sunacak. Tablette ayrıca Qualcomm tarafından geliştirilen çok güçlü bir işlemci bulunacak.

Xiaomi Pad 8 Pro'nun Global Sürümünde Kaç GB RAM Olacak?

İddiaya göre Xiaomi Pad 8 Pro'nun global sürümü, 8 GB ve 12 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunacak. Tabletin Çin sürümünde 8 GB, 12 GB ve 16 GB olmak üzere üç farklı sürümün yer aldığını belirtelim. Depolama tarafında ise 128 GB, 256 GB ve 512 GB seçenekleri bulunuyor.

Xiaomi Pad 8 Pro'nun Global Sürümünün Özellikleri Nasıl Olacak?

RAM: 8 GB ve 12 GB

8 GB ve 12 GB Depolama: 128 GB, 256 GB ve 512 GB

128 GB, 256 GB ve 512 GB Hızlı Şarj: 67W

67W İşlemci: Snapdragon 8 Elite (3 nm)

Snapdragon 8 Elite (3 nm) Batarya Kapasitesi: 9.200 mAh (Çin), 9.000 mAh (global)

9.200 mAh (Çin), 9.000 mAh (global) Ekran Boyutu: 11,2 inç

11,2 inç Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz Ekran Teknolojisi: LCD

LCD Ekran Çözünürlüğü: 2136 x 3200 piksel

2136 x 3200 piksel Arka Kamera: 50 MP

50 MP Ön Kamera: 32 MP

Xiaomi Pad 8 Pro gücünü Snapdragon 8 Elite işlemcisinden alıyor. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, iki adet 4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L ve altı adet 3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M olmak üzere sekiz adet çekirdek içeriyor. Xiaomi Pad 8'de sekiz çekirdekli Snapdragon 8s Gen 4 işlemcisi tercih edilmişti.

Android 16 tabanlı HyperOS 3 ile bilrikte gelen tablet, LCD ekran üzerinde 2136 x 3200 piksel çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunuyor. Tabletin arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunuyor. Ön kamera ise 32 megapiksel çözünürlüğünde. Cihaz ayrıca 67W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

Xiaomi Pad 8'in Global Sürümü Ne Zaman Tanıtılacak?

Xiaomi Pad 8 Pro, 2025 yılının eylül ayında tanıtıldı. Global sürümün ise 2026 yılının ilk yarısında satışa sunulacağı tahmin ediliyor. Sekiz çekirdekli Snapdragon 8s Gen 3 işlemcisine sahip olan Xiaomi Pad 7 Pro'nun 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip sürümü 25 bin 999 TL'ye satılıyor.

Pad 8'in önceki modelden daha güçlü donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda başlangıç fiyatı 30 bin TL civarında olabilir. Konu ile ilgili resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyata sahip olabileceğini belirtelim. Son fiyat, resmî global lansmanın ardından belli olacaktır.